花博志工還缺上萬人 議員憂心「開天窗」

2017-10-27 14:37

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博徵召2萬多名志工，市議員江肇國今天說，3個月僅6千多位完成登記，憂心志工招募「開天窗」；議員曾朝榮則建議規劃志工獎勵制度。社會局長呂建德說，現為團體報名階段，年底啟動個人報名，預計明年2月可達招募目標。

江肇國在議會指出，台中明年舉辦世花博，估計需要2萬3千多位志工，自7月開放報名。但據市府調查，現只有1萬3千名表示有意願報名，到現在僅有6千多位完成報名登記，僅占需求總數的4分之1，離目標值仍遠。

他又說，依台北花博經驗，實際服勤志工數約報名數的55%。換句話說，台中花博得有4萬名志工報名，才不致「開天窗」，要求市府考量交通、食宿需求，讓更多市民樂意共襄盛舉，並鼓勵服勤時數較多的年長志工群站出來。

呂建德表示，現先以團體進行招募，已有1萬多名志工報名，其他陸續辦理中。近期正招募慈濟與同濟會5700人，通過後即可登錄。個人報名則於年底啟動，預計明年2月可達到志工招募目標，並搭配完善的培訓，兼具質與量，歡迎市民共同參與台中的驕傲。

此外，曾朝榮建議，應該推出志工資源整合平台，規劃志工獎勵制度，讓服務達2000以上小時的志工服務可獲得表揚，或收集志工服務的感人事蹟出書成册，提升參與的動能；呂建德對此表示贊同，將進行評估與規劃執行。