87歲海軍士官長重逢老賓士 影片讓網友直呼好感動

2017-10-27 15:47

〔即時新聞／綜合報導〕臉書粉專「中華民國海軍」今上午貼出一段2分49秒的影片，敘述87歲退役士官長「寶叔」李金寶，前往海軍左營故事館，探望1972年出廠、至今已數十年賓士車的故事。寶叔一見到老戰友，頭一句話便是立正敬禮，「中華賓士寶寶你好，今天我看到你很高興，還是那麼漂亮」，十分俏皮。

影片中的寶叔，除打招呼、致謝老賓士，「真的你照顧我蠻多的」，還掀開後車廂，彎腰探頭、好奇張望，見到熟悉的景物，嘴角瞬間上揚、露出潔白牙齒，用健朗的音量，直呼「那個（擦車）布是我的」，隨後並坐上副駕，重溫往日時光，寶叔樂得手勢不斷，有如天真無邪的小朋友。

海軍表示，這部1972年7月出廠、排氣量2200c.c的賓士車，當年為支援總統府南部行程所需而採購，曾是12任總司令的座車，歷經30多個寒暑，車況依然極佳，不論外觀及性能，都維持在水準之上，全都歸功於寶叔長年來的細心呵護，就像寶叔所言，「我將這個賓士呢，比我兒女都還照顧得好」，從講話的語氣中聽得出他非常自豪。

曾在海軍服役40多年的寶叔日前得知，「老戰友」要在館內展出時，不僅開心地跟家人敘述這段歷史，還特地搭車南下，久別重逢的一人一車，彼此互相凝視著，一切盡在不言中，可愛的寶叔離開前，還特地摸摸車頭、拍拍車蓋，雙手交握一鞠躬道再見，畫面令人動容。

網友看完影片，紛紛在底下留言，「懂得珍惜、愛護、傳頌歷史歲月的痕跡，令人敬重」、「飲水思源」、「一輩子的溫馨時光」、「士官長好帥」、「有情有義」、「有溫度」。

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