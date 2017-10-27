人瑞捐地蓋活動中心 家屬邀社區長輩慶重陽

斗南103歲人瑞沈仲蘭捐地給社區蓋活動中心，兒孫們今天邀請社區長輩一起快樂歡度重陽節。（記者黃淑莉攝）

2017-10-27 14:19

［記者黃淑莉／雲林報導］斗南103歲人瑞沈仲蘭與姪子林錫鴻捐出祖厝120坪土地給社區蓋活動中心，沈仲蘭的兒女們為回饋地方，今天辦桌邀請社區長輩一起快樂、熱鬧歡度重陽節，社區石龜國小學童、社區土風舞班成員也到場表演陶笛、舞蹈，場面熱鬧又溫馨。

今天斗南靖興里重陽敬老活動在沈仲蘭家前廣場舉行，沈仲蘭開心與社區長者開心一起欣賞石龜國小學童陶笛，社區舞蹈班表演，阿公看到兒孫都回家，左右鄰居都來，還有2個女兒獻吻笑著說，「很高興！」

沈仲蘭與妻子育有6男5女，靠著農務養活一家人，沈仲蘭的兒子沈清界指出，父親為人熱心、個性樂觀、不與人計較，他總是跟兒女們說，「錢用完，自然就會再有」、「怕沒工作，只要肯努力不怕沒錢」。

沈清界表示，父親曾擔任30多年鄰長，對社區沒有活動中心耿耿於懷，捐出老家蓋社區活動中心是他最大心願，非常感謝鄰里對家人的關照，家人討論後決定把社區長輩聚在一起快樂過重陽節，因此舉辦這次重陽敬老活動。

縣議員蔡東富、斗南鎮長張勝雄、鎮代會主席沈暉勛、鎮代薛維甲都到場同樂，蔡東富還準備了一個三層蛋糕，大家一起圍著沈仲蘭歡唱生日快樂歌，現場溫馨又熱鬧。

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