台廠批條件離譜！星商速力投資彰化150億 簽約1年無進展

去年彰化縣政府和新加坡綠能開發商速力公司，在彰化縣召開投資再生能源備忘錄記者會，縣府霸氣宣佈速力要在彰化投資150億元。（資料照，記者張聰秋攝）

2017-10-27 13:57

〔記者張聰秋／彰化報導〕新加坡商速力（SOLEQ）和彰化縣政府與彰濱工業區鹿港區廠區聯誼會，去年10月簽訂150億元的投資彰化縣再生能源的合作備忘錄，由於速力提出的合作條件，讓工業區廠商覺得離譜，雙方合作條件談不攏，簽約滿週年了，沒有新進展，彰濱工業區鹿港區廠商聯誼會理事長林肇睢不諱言指出，對方開出條件很不合理，「作法給人好像不是真的要來投資的！」

這起合作備忘錄是彰化縣政府與外商合作推動綠能的第1件備忘錄，深具指標性意義，1年過去了，還是原地踏步，毫無進展，對此，彰化縣長魏明谷表示，速力投資標的是彰濱工業區，工業區廠房屬私人財產，縣府無法比照學校或公家廳舍馬上施設運作，縣府負責招商，再介紹交給彰濱工業區鹿港區廠商聯誼會處理，廠商聯誼會後來跟速力合作細節和發展進度，縣府就不清楚了。

林肇睢表示，雙方談了幾次合作細節，速力提出本土廠商除了需提供土地之外，同時，還要繳交投資金一半的現金押金，作為太陽光電設備的保證金，本土廠商覺得怪怪的，很不合理，因此堅持只提供土地，太陽光電設備要由速力施作，速力不退讓，堅持要先向業主收取建構太陽光電近一半金額押金，條件喬不攏，沒有新進展。

林肇睢表示，當初，速力除了與彰化縣政府簽訂合作備忘錄之外，同時與他經營的台明將公司的台灣玻璃廟，簽署「協議框架」，速力要在台灣玻璃廟打造太陽能智慧停車棚，速力卻開口投資金額約7000萬元，台明將需繳交3000萬元保證金，作為設備押金。

林肇睢指出，如果一次要交30000萬元現金保證金，乾脆公司自己來做就好了，何必讓速力施作，雙方沒有共識，公司感受也很差，「作法好像不是真的要來投資！」

林肇睢說，縣府當時宣佈速力擬在彰化縣投入150億元發展太陽光電綠能，廠商沒想到速力開給廠商的投資條件既奇怪又離譜，沒有業者願意，且與聯誼會廠商所期待的，落差太大，沒有工廠業主願意提供土地，合作備忘錄觸礁了。