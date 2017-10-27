台北國際旅展開幕 陳建仁：台觀光環境受國際肯定

2017-10-27 13:48

〔記者吳柏緯／台北報導〕旅遊界最大盛事－台北國際旅展，今天上午正式開幕，今年有60國共襄盛舉，現場有950個觀光單位，總計1650個攤位參展，為歷年之最。副總統陳建仁出席致詞時表示，台灣人熱情好客，是值得旅遊的地方，歡迎世界走進台灣。

近年台北國際旅展的參觀人數都超過30萬人，雖然今年旅展才剛開幕，但主辦單位預估，今年將可吸引36萬人次進場。

副總統陳建仁指出，台灣的觀光環境與魅力深獲國際肯定，不但被列為全球必去的10大國家之一，而且CNN也在2016年將台灣列入16個新興景點之一。他進一步指出，台灣人口數達2300萬人，而去年出國的人數就高達1458萬人次，證明台灣人民走出去和全世界做朋友，也歡迎外國旅客走進台灣、體驗台灣的人情味。

日前美國將台灣加入「全球入境計畫」，成為亞洲第4國、全球第12國。台灣民眾只要透過「全球線上註冊系統（Global Online Enrollment System, GOES）」提申請，經安全查核並面試後，即可加入成為會員，效期5年。成為會員的國民入境美國時，僅須在美國主要機場Global Entry機台完成手續，即可經專用通道入境。

陳建仁表示，美國的此一政策代表台灣旅遊及經商環境值得信賴。他並進一步說明，將會傾全國之力推動觀光政策，提升旅遊品質，消除旅遊障礙，創造更友善的旅遊環境，讓美食與熱情成為美好的旅遊記憶。