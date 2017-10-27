結合樂齡與長照 南市環湖社區建立新雛型

2017-10-27 13:43

〔記者邱灝唐／台南報導〕台南市大內區環湖社區位處偏鄉且人口老化，但在里長鄭燦彬積極推動高齡學習之餘，結合樂齡與長照理念，讓社區充滿活力，更在今年國民健康署主辦的「不老青春逗陣行」初試啼聲，一舉奪下銅牌，不僅帶給台南市新榮耀，更肯定長者獨立的尊榮。

台南市府表示，台灣受到高齡化的影響，偏鄉年輕人口流失嚴重，環湖社區老年人口更高達28%，不過在鄭燦彬帶領之下，社區展現充分活力，由里民組成的「環湖木瓜隊」在「不老青春逗陣行」活力律動奪得銅牌，隊員中不僅有97歲阿嬤、92歲阿公，更有多對夫妻、母女、婆媳及兄弟姊妹檔，可說是人情濃厚，儘管平時忙著操辦農事，但為了家鄉的名譽依然撥空練習。

環湖木瓜隊在比賽中以代表家鄉、顏色亮麗黃色木瓜帽，展現地方特色，帶著造型可愛大牙刷，工作後在吆喝之下，以創新健口操為序曲，再打出咚咚作響非洲鼓，搭配整齊俐落扇子聲，嘹亮活力的應和聲，雖老旦彌堅，再由壯年木瓜夫妻展現「豐收了」，將喜悅傳遍全村，結合律動帶動大家。

鄭燦彬表示，讓偏鄉長者在地安心養老非常重要，因此他推動關懷長者的健康課程、促進長輩的身體活動、豐富社區老人健康生活，以及將樂齡學習活動帶到偏鄉高齡小村，更為高齡長輩提供日托服務，提供了幸福快樂晚年生活的理想，希望環湖社區也能為台南市高齡社區建立新雛型。