台大校內同志遊行 籲設性別友善廁所和宿舍

2017-10-27 13:56

〔記者林曉雲／台北報導〕「澀澀性平打開開來，多元教慾跟上來」、「跨進校園，一圓宿願」、「多元成家不該只是死後的祝福」…台大學生30多人今天中午在校內舉行同志彩虹遊行，推動性別友善廁所和宿舍，要求校方重視跨性別者的處境和困難，也呼籲性別平等教育應更普及，把看見差異和尊重多元的價值深入帶進台大。台大住宿組組長李美玲代表接下陳情書，但她表示，未被授權發言回應。

今年是台大第4年在校內舉辦同志遊行，今年共同發起社團包括台大學生會性別工作坊、NTUGayChat、台大女性研究社、台大浪達社、台大BDSM社，參與社團則有台大大陸社、台大社會系系學會、台大研究生協會、台大濁水溪社、台大意識報社、台大學代會。

台大學生會性別工作坊活動小組召集人郭怡萱表示，今年4月一名化名「小妤」男跨女的學生想改住4人一間女舍，跨性別手術很冗長也花費鉅資，校方要求小妤繳交各種文件證明，包括醫師證明、家長同意書，即使室友已滿20歲，也要求取得另3位室友的家長同意書，然後又以之前曾有跨性別學生與室友發生衝突為由，希望小妤改住費用多1、2倍的單人宿舍，由此可見台大校方對跨性別學生的不友善。

台大男同性戀社副社長王韋傑指出，20多年前該社團應校方要求加上「問題」兩字，從「台大男同性戀問題研究社」走到現在才正名，希望讓非主流性別者透過教育認識自己與他人差異，未來不用再有擔心被當成某種社會問題的焦慮。

台大BDSM社社長周允梵表示，希望與別人不同的人能自在活著，除了一般親密關係，不要以獵奇眼光誤以為就是拿手銬或拿鞭子，開放式家庭或關係並不會讓社會混亂，而是可能有的選擇，也希望情感教育加入性別教育的一環，不要讓遺憾的事情發生。

女研社社長陳奕豪表示，大法官釋字748號通過後仍有需要改善之處，社會對性平教育有不實指控和誤解，當有孩子因體制困惑或暗自哭泣時，教育的力量在那裡？色情產業問題很大，如果不讓具性別意識的教師，帶領孩子以批判角度去看待，只是重複現有的困境，性平教育是教導孩子尊重差異，矇上眼睛並不會往好的方向走去。

台大浪達社社長林昱嘉表示，不願意改善，友善也是偽善，只是以學術自由之名行歧視之實，在平等沒有到來之前，她們不會停止發聲，明天是台灣的同志遊行，今天在台大先起步走。