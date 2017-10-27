哭了！3分鐘聽完楓之谷經典配樂 八年級網友淚崩：回不去了

音樂系學生創立Youtube頻道，演奏多首楓之谷的經典配樂。（SLSMusic授權提供）

2017-10-27 14:20

想起在網咖用一杯奶茶換一個下午的時光，那時候好無憂無慮啊QAQ 看看回不去的青春時光>>http://news.ltn.com.tw/news/life/breakingnews/2235238 請訂閱【自由小編精選】YouTube，看更多精彩影音！▶ https://goo.gl/zHzwTY ＃楓之谷 ＃網搜 ＃線上遊戲 影片授權： SLSMusic 由自由時報貼上了 2017年10月26日

〔影音新聞／綜合報導〕八年級網友都聽哭了！10年前紅遍全台的線上遊戲「楓之谷」，因為畫風可愛，又可以角色扮演、組隊打怪等設計，在當年可以說風靡學生族群，尤其每張地圖都搭上優美的配樂，至今還讓許多網友印象深刻。

北藝大音樂系出身的3名畢業生，在學時利用課餘時間創立「SLSMusic」Youtube頻道，近兩年來演奏多首楓之谷的經典配樂，包括「魔法森林」、「維多利亞港」、「弓箭手村」、「天空之城」等，在沒有原版琴譜的情況下，光憑耳朵和即興演奏的能力，還能演奏出還原度這麼高的曲目，讓許多網友跪著聽。

尤其是許多網友當年玩楓之谷時才就讀國小、國中，現在紛紛進入社會，不由得在底下留言感嘆道：「好懷念啊，回不去的童年」、「彈得超好！閉上眼聽，回憶會從琴聲中湧現」、「覺得自己老了，當年玩遊戲時的心情年輕一輩的已經感受不到了QQ」