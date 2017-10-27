主播批人行道不平害母慘摔 北市府卻反指沒繫安全帶

2017-10-27 13:04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕行動不便、年近90歲的周姓婦人，日前乘坐輪椅由外籍移工推行經永吉路近基隆路口的人行道，因舖面嚴重凹陷導致輪椅卡住，飛摔倒地，造成頭部、身體多處嚴重挫傷。事後向台北市政府提起國賠，市府調查雖坦承路面高低落差最大高達2.5公分，卻反控周婦乘坐輪椅沒有繫緊安全帶，且所受損害與人行道凹陷無相當因果關係，拒絕賠償。

周婦的女兒、中視前美女主播裔式敏今在市議員王鴻薇陪同下，重回現場召開記者會，時隔半年，仍可見不少鋪面高低落差情形。王鴻薇拿出市府的回函痛批，市府明知道該地高低落差嚴重，卻反過來指責周奶奶搭乘輪椅時未繫安全帶，如果路面凹凸不平、結果民眾摔倒沒有因果關係，如果可以適用台北市所有人行道，那人行道都不用更新了，反正是民眾要自己長眼。

裔式敏痛心說，母親跌倒當天，滿地鮮血，現場所有人都嚇壞了，救護車到場第一句話也是問人死了沒，經送醫檢查發現，周婦不但有腦震盪、眼球鈍傷、鼻樑骨折、身上也有多處挫傷、瘀青。

新工處副總工程司吳再表示，基於人道，事後有提出將近4萬6千元的補償金，但當事人拒絕，另針對現場，也已進行修繕和補救措施，強調不是因為有人跌倒才處理。北市法務局專門委員戴智琪則說，經國賠委員會依實務和經驗法則，路面雖有高低不平，但因外籍移工稱速度沒有很快，不至於造成飛摔。

裔式敏不滿批評，一開始市府質疑是不是外籍移工推行速度太快，到了委員會又拿「速度慢」當藉口，認為沒有相當因果關係，說詞前後矛盾，她拒絕接受市府的「封口費」，接下來會到法院提出民事訴訟，請求國賠。

而身障人士洪先生接受電訪分享個人經驗說，針對周婦的情形，若當時繫緊安全帶，說不定反而會導致輪椅壓在周奶奶身上，造成二次傷害。