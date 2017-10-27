人力銀行調查 退休再返職場逾6成「薪酸」

2017-10-27 13:09

〔記者李雅雯／台北報導〕yes123求職網今天發布「熟齡勞工職涯規劃調查」報告，問卷訪談45歲以上勞工，結果顯示訪談對象中，有1成6是退休後再返職場的「二度就業」者，卻有65.4%重返職場後薪資較先前低，僅有6.3%獲得較先前來得高的薪資。

根據調查，退休後選擇再返職場的主要原因包括「覺得退休金準備不夠」、「想分擔家計」、「子女工作、收入不穩」、「離開職場後生活無趣」、「家中仍有長輩需要奉養」等，然而重返職場後薪資卻不如過往。

中高齡求職者不論在轉職或重返職場的求職過程中，遇到的困難多為「年齡」、「滿意薪資的工作難尋」、「被質疑學習能力差」、「職位令人滿意的工作難尋」、「難以放下身段」等。

yes123求職網發言人楊宗斌認為，退休人士因為離開職場一段時間，空窗期時常讓企業主有顧忌，加上原來職位有人遞補、其他職缺難覓得，於是只好轉而投入其他產業，許多事物從零重新開始，導致薪資待遇較先前來得低，建議企業主將中高齡勞工視為資產，以顧問職或資深經理人頭銜聘回人才，藍領勞工也可將前輩定位為資深領班，以師徒制方式繼續提攜後進。

楊宗斌指出，退休後重返職場，年齡上遇到「可做自己孩子」的年輕主管機率相當大，以寬闊心胸主動學習新事物，愈能增強競爭力。

楊宗斌另也提到，政府應讓熟齡勞工的工作權益「法制化」，提高65歲以上者勞參率，從「在職者穩定就業」、「失業者再度就業」、「退休者重返職場」和「獎勵企業僱用」、「嚴懲就業歧視」等面向著手，建構友善中高齡勞工的就業環境。

「熟齡勞工職涯規劃調查」報告由yes123求職網在2017年10月11日到25日以網路問卷進行抽樣調查，調查45歲以上會員，會員有效問卷共1018份，信心水準為95%，誤差值為正負3.07%。