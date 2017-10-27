訪創客基地了解寵物雨衣 竹市長驚豔

新竹市長林智堅對於具韌性、防水透氣又不失美學的寵物雨衣感到驚豔。（記者王駿杰攝）

2017-10-27 12:52

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市政府與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「衣啟飛翔創客基地」將於週日舉辦「Be A Maker創客職人日」，市長林智堅今天前往創客基地訪視，了解由基地發想的「寵物雨衣」計畫，對設計出具韌性、防水透氣又不失美學的寵物雨衣感到驚豔。

林智堅走訪「衣啟飛翔創客基地」，了解公益抱枕計畫、生態衣製作、浪漫臺三線印花設計成品等攤位，其中，由基地發想的「寵物雨衣」最讓他感興趣。

勞工處長黃錦源指出，40歲的返鄉設計師黃饒鋒自大學畢業後在台北從事運動機能品牌設計師工作，因厭倦台北忙碌的設計生活，毅然決心返回家鄉擔任創客設計師，執行由基地發想的「寵物雨衣」計畫。

創客基地發想的「寵物雨衣」和一般市售寵物雨衣相較，創客基地發想的雨衣採用具防水、透氣的機能布料，透過韌性材質方便寵物活動，並採用鮮豔色彩外觀增加明示性以利安全，同時主打「口袋衣」概念，讓飼主方便收納塑膠袋、小零食。另外，基地也為飼主設計攜帶方便的簡便式雨衣，讓飼主可全心照顧愛犬。

林智堅指出，衣啟飛翔創客基地是全國唯一以「服裝訂製機能服」為特色的創客基地，自去年開幕以來，由市府產發處率先成為首名批量客戶，由基地新銳設計師李毓晉為產發處設計30件防水、防風的生態科制服。

林智堅說，市府將在本週日於北大公園舉辦「Be A Maker創客職人日」，當天會有創作音樂會、Maker服裝秀、市集及2016時裝設計新人獎首獎人湯俊翔的創作分享會，歡迎民眾踴躍參加，發揮「創客動手做」精神。