台北國際旅展登場 機票優惠一籮筐

ITF台北國際旅展展開。（記者簡榮豐攝）

2017-10-27 12:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕ITF台北國際旅展今日於台北世貿登場，近年來，越來越多國人以自由行方式出國旅遊，未來有出國計畫民眾，絕對不能錯過旅展現場，各航空公司推出的機票優惠。像是中華航空推出機票優惠折扣，台灣出發的長程與區域航線，各可再享1000元及500元優惠，香港航線則減價150元；長榮航空則結合自家線上旅展，9月27日起至10月30日止，推出超過60個飛航城市優惠票價，最低56折起，旅展現場購票，可再享全航線95折優惠。

中華航空今日旅展攤位，以「華航啦啦隊 CI Beauties」熱舞開場，中午12點由啦啦隊於展場發送「中華航空x台灣觀光協會」共同製作，限量ITF旅展不織布袋。華航現場主推短、長程線優惠價再折價。優惠機票包含台北－琉球未稅3888元起、台北－首爾及台北－釜山未稅4088元起、台北－新加坡及台北－吉隆坡未稅5088元起；長程航線優惠更殺，倫敦、維也納、阿姆斯特丹等歐洲航點，未稅價最低都不用2萬元。

長榮航空今年以「想去哪？我送你！」為主題，10月30日前有超過60個航點推優惠，包含台北－香港未稅3103元起、台北－首爾3250元起、台北－沖繩3933元起、台北－曼谷5040元起、台北－新加坡6715元起、台北－溫哥華含稅1萬9380元起、台北－舊金山含稅2萬800元起，明年3月9日起增班至天天飛航的維也納，推出未稅1萬8888元首航前6班驚喜價，旅展現場除全航線再享95折優惠，還能將長榮航空限量禮品帶回家。

遠東航空也有許多優惠，包含日本新潟機票7000元起、越南峴港機票6000元起、吳哥窟機票8000元起、國內航線69折起等，ITF現場成交獲得小禮物還可抽機票，每天抽出國際線機票2張、國內線機票2張。

台灣虎航旅展現場推出許多限定商品及活動。今年攤位現場將有「虎運轉不停，好運一轉就來」的遊戲轉盤機，供民眾試試手氣，最大獎項是指定航點免費機票共有30名，另有500元機票折價券及超過3000個台北國際旅展限定的獨家好禮，讓民眾帶回家。另外，民眾於旅展現場購票，還可獲得只送不賣的台灣虎航2018年桌曆，並有機會抽中免費的指定航點機票一張。

日本航空則推台北－東京、大阪、名古屋航線，旅展期間推出早鳥感恩價，未稅只要6666元起；持新光銀日本航空聯名卡，現場刷卡購票或旅遊商品，滿額可再享500元優惠。

國內線方面，立榮航空推國內線五地兩日聯合套票，旅展現場只要2999元起；華信航空則主打金門美食1日遊、花蓮太魯閣3日遊、澎湖3日遊，旅展現場購買，最低分別只要2299元、3999元、4999元。

ITF旅展現場購買遠東航空新潟機票，最低7000元起。（圖：遠東航空提供）

華航董事長何煖軒（左二）、華航總經理謝世謙（左三）共同宣布華航旅展攤位開展。（記者鄭瑋奇攝）