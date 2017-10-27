同志大遊行明登場 12外館熱烈響應

2017台灣同志大遊行明將登場，12外館發表新聞稿表示，明將派出代表參與。圖為去年12月底的彩虹遊行活動。（資料照，記者洪瑞琴攝）

2017-10-27 12:30

〔記者彭琬馨／台北報導〕2017台灣同志大遊行明將登場，包含澳洲、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、荷蘭、西班牙、瑞典、英國及歐洲聯盟的駐台代表處今發表新聞稿表示，為慶祝台灣開放、尊重與多元社會，明將派出代表參與遊行；新聞稿指出，盼台灣能持續作為推廣尊重與包容而非偏執與歧視的領導者。

亞洲最大、同時也是世界規模最大之一的台灣同志大遊行將在明天下午展開，除美國加州眾議員羅達倫（Evan Low）率團訪台出席遊行外，多達12個駐台代表處也發出新聞稿表示，明將正式參與遊行。

新聞稿指出，所有參加遊行的代表處共同認為，所有人無論他們的性別認同或性向，都應不受歧視得到普世人權的保障。在近年來，世界上對同志人權的保障有顯著的進步，幾個國家針對同性戀除罪化，也有國家就性別認同與性向立法保障人權，這些進步若沒有勇敢的運動者為同志權益奮鬥是不會發生的，這也是為什麼台灣同志大遊行提供最好的機會來提升社會對此議題的認識。

新聞稿強調，台灣今年再度展現為亞洲甚至世界的同志權益先驅者，參加遊行的代表處都希望台灣能持續作為推廣尊重與包容而非偏執與歧視的領導者。