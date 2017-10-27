民進黨推百元客家便當 邀大廚帶技職生PK

兩名主廚陳麒文（右）、彭俊傑（左）將帶領技職學生PK客家口味便當。（記者蘇芳禾攝）

2017-10-27 12:12

〔記者蘇芳禾／台北報導〕為推廣客家與技職教育，民進黨下個月將推出客家便當，邀請技職體系畢業的藍帶主廚、五星級飯店主廚，帶領兩隊技職學生在台北圓山飯店舉辦美食PK賽，用不超過100元的食材，創作美味創意客家味便當。據透露，愛吃的總統蔡英文十分關切客家便當計畫，她也曾跟旁人發下豪語，希望以後要在總統府，用客家便當宴請貴賓。

民進黨今天召開「尋味─木盒裡的客家鄉味」客家便當主廚登場記者會，邀請兩位從技職畢業的主廚分享便當創作理念。主廚陳麒文擁有法國藍帶騎士勳章，獲得國際許多廚藝比賽大獎；彭俊傑曾任國內多家五星級飯店主廚，著有《客家好味—傳承媽媽的好味道》。

民進黨副秘書長徐佳青致詞表示，客家便當計畫在過程中讓更多年輕人加入陣容，對台灣扎根客家文化及鼓勵客家青年更具意義。民進黨榮幸邀請到兩位主廚，帶領技職學生11月9日於圓山飯店進行發表會與表演賽。

發言人吳沛憶提到，當天邀請到客家國宴主廚邱寶郎、世界旅遊專家溫士凱與政治領袖做為評審，也同時呼應蔡英文總統的技職教育政策，客家便當要展現出技職教育的手作精神。

陳麒文多次代表台灣參與國際烹飪賽事，並拿下國內外高達51座的烹飪獎項，他表示，雖然自己不是客家人，但他常用客家料理和原住民料理在國際上比賽，因為這兩種菜的口味特別，特別容易在世界各國料理中受到青睞。

目前正在進行技職教學的陳麒文也建議學生，要對自己的工作有熱忱，才能夠在各領域脫穎而出。像他很愛吃，喜歡帶著單眼四處吃美食，還會把餐點剝開來，看內容、食材、做法，並且狂做筆記，常常有店家問他「請問你是美食記者嗎？怎麼這麼認真？」

五星級飯店彭俊傑主廚表示，他是新竹的客家人，他認為客家的飲食文化很豐厚，但現代的味蕾已經改變，所以客家菜也要改變。這次他要用西方料理的思維，擦撞傳統的客家食材，去掉油膩、去掉重鹹，保留客家的香味，要為大家端上最具客家味的國民便當。

除了菜色外，客家便當的包裝也充滿巧思，客家部主任鄭朝方說，客家便當主視覺意象是「早晨的曙光」，也是天色臨暗的晚霞，憶思是「轉變」。過去的勞動時空產生的油鹹香，因為吃鹽才有力，而現在客家青春味蕾的轉變，把油與鹹調整，保持著客家香。而hakka-ing有客家人（客語）的意義，也有呼應客家人總統蔡英文照顧客家族群的意涵。