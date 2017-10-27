北市遭欠繳停車費 2.6億追不回

台北市長柯文哲今出席主持交通會報第10次會議。（記者廖振輝攝）

2017-10-27 11:51

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府昨遭市議員潘懷宗踢爆，民眾積欠停車費未繳，在2005年至2011年間，欠款高達2.6億元，從2011年至2017年欠款也達1.2億元，甚至有一名欠款大戶，單人5年內欠繳停車費就達436萬元。北市停車管理處則表示，近5年逾期未繳的1.2億元，已經過催繳，並送行政執行署強制執行，至於2.6億元部分，停管處也坦承因催繳期已過，已經追不回。

對於民眾欠繳上億停車費。台北市長柯文哲上午出席交通會報時，以幕僚人體當掩護障礙物，遮臉跑給媒體追，出席10分鐘後快閃，不願正面回答。

停管處科長謝君毅則說明，民眾在2011年至2017年欠繳的1.2億元，幾乎都已移送行政執行署，將持續催繳。另針對欠款436萬元的大戶，雖其名下15輛車都已開離台北市，在2013年以後就沒有在台北市的停車紀錄，但欠款仍未繳，已移送行政執行署後，並取得債權憑證，延長10年的請求權，只要其名下有財產就會追款，但其名下並無財產，且其除積欠的停車費外，加上9000多張罰單，另外還得繳交近300萬罰鍰。

至於2005年至2011年積欠的2.6億元。停車處坦承，因當年人力不足，且處罰條例剛修法，對於移送程序不熟，都是以人工處理，無法大量移送，因此5年催繳期已過，當年只能特別處理欠款大戶，其他累積的2.6億元確實已經追不回來。