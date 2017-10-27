IDEAX創新趨勢論壇年會登場 新創企業展示成果

2017-10-27 11:44

〔記者張菁雅／台中報導〕由經濟部中小企業處主辦，台中市政府經發局及台灣經濟研究院合辦的「IDEAX創新趨勢論壇」今年邁入第3年，今天在台中市政府舉行年會，除邀請各領域專家及學者分享價值創新概念，50家新創企業也到場展示成果。中小企業處副處長胡貝蒂表示，未來將鬆綁法令，協助新創企業解決法規障礙、融資不順等問題。

IDEAX創新趨勢論壇年會主題為「VPower＋」，即Vitality（活力）、Venture（冒險）、Vision（視野）、Value（價值）、Victory（勝利）的五大元素，而5V元素為現今產業轉型成功的關鍵指標，期待透過論壇激發企業勇於冒險的創業家精神，為台灣產業開拓新視野。

中小企業處副處長胡貝蒂指出，新科技不斷產生，不創新就跟不上國際潮流，政府需要與新創者合作，讓產業永續發展，而新創企業常遇到法規障礙、融資不順等問題，行政院長賴清德提倡法規鬆綁，中小企業處除配合該政策，也提供諮詢服務，已在台北市成立社會創新實驗中心，政務委員唐鳳每週三在社創中心辦公，與企業主面對面溝通。

經發局長呂曜志相當認同年會主題，他表示，人與企業一樣，會先面臨活下去的問題，活下去後要面對改變，因此必須去冒險，最後創造出價值，而改變可能跌倒，又要設法活下去，所以此發展過程並非線性，唯有不斷面對挑戰，產業才能順利轉型。

年會也邀請50家新創企業到場展示成果，包括回收舊木料創作獲得今年台中十大伴手禮的沁木手作、全台第一家單速車研發團隊OZOTWO、推出膚質智能檢測器的穎麗生技等。