不怕被偷又友善行人 南臺科大開發單車地磚鎖

南臺科大發明「自行車停車地磚鎖」，目前先在校園推廣。（記者吳俊鋒攝）

2017-10-27 11:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕環保意識抬頭，加上休閒運動風氣盛行，鐵馬出遊已成為新潮流，但騎士常因停放問題而困擾，且又擔心失竊；為此，南臺科大設計出「自行車停車地磚鎖」，只需透過智慧型手機APP的連線設定，使用方便，還能協助打造友善環境，今天正式發表。

這套地磚鎖系統，是南臺在教育部典範科大計畫經費挹注下，由數位設計學院創新產品設計系副教授張家誠帶領師生團隊所開發，結合APP，以藍芽連線設定即可，使用上相當方便。

張家誠說，國內對於自行車一直沒有完善的規劃，因隨意停放，出現了佔用停車格、人行道的亂象，而且失竊率也很高，即使鑰匙鎖或密碼鎖，還是容易被偷，常令騎士們氣得跳腳，地磚鎖的發明，可以改善相關的問題。

張家誠指出，將人行道地磚與鎖具來結合，可美化空間、節省時間，尤其隱形式的停車磚使用時，不會有突出的停車架來形成另類路障，大幅減低對行經民眾的影響，讓環境更友善。

校長戴謙強調，自行車停車地磚鎖的設計，已擁有台灣、日本與歐洲等多國的專利，且在各國際發明展中獲獎無數，表現搶眼，後續將增進技術移轉、授權的產學合作，擴大推廣。