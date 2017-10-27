台灣賤民說引撻伐！王應傑今道歉「用詞不當、講錯話」

2017-10-27 11:41

〔即時新聞／綜合報導〕抵不住外界撻伐聲浪，台北市商業會理事長、東森房屋董事長王應傑道歉了！

王應傑昨天的「台灣賤民說」，引起各界譁然，王應傑今天發出道歉聲明，他表示身為企業家，自弱冠之年就關心台灣民主、深愛台灣土地，他希望政府能以2300萬人民為優先，改善經濟、兩岸關係，別讓政治斷了經濟交流，政府應讓人民擁有安樂生活，他說那些話沒有惡意，但「我就是用詞不當、講錯話了，對民眾、對員工，我真的要再度致上我的歉意！」

王應傑強調，他已反省他的言行，思考不夠周全、妄下批評，未來將謹慎而行，「仍會保留與台灣一起進步的心」！

王應傑昨受邀台灣競爭力論壇，在論壇上提及中共19大相關議題時，竟語出驚人表示，台灣2300萬的人口中，真正只有750萬人去過中國，台灣許多沒有到過中國的「愚民」、「賤民」，根本不知道中國有多進步。消息曝光後，他則解釋他罵的「賤民」是指政治人物，不過仍抵不住民眾怒火，今天再度發出聲明道歉。

相關新聞：

王應傑臉書道歉掀起「洗板潮」 網友這樣說...