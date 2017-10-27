智慧車輛漸風行 立委籲速訂相關法規

時代力量徐永明呼籲，政府應盡速制定智慧車輛相關法規。（記者鄭鴻達攝）

2017-10-27 11:17

〔記者鄭鴻達／台北報導〕科技日新月異，自動駕駛技術日漸普及，時代力量立委徐永明召開記者會，分享特斯拉車主自動停車時遭遇的狀況，探討智慧車輛法規及責任議題，並呼籲盡速制定相關法規；交通部代表回應，將持續參考國際規範，調和國內法規。

特斯拉Model X陳姓車主指出，當他停車時，他先讓車輛偵測完可自動停車後，車輛出現準備就緒畫面，他才按下藍色按鈕，放手由車輛執行自動停車，但當時車輛以較平常稍快的速度停車，並擦撞停車場內的柱子。

陳先生說，聯繫特斯拉原廠後，過幾天，原廠告知資料需經技術及法務人員審核，才可寄給車主，且對方說資料顯示事件發生時，車輛並未處於自動停車狀態，他並非為求償，而是希望大家能重視事件背後的價值及意義。

徐永明指出，對於自駕車議題，法規仍有些落後，陳先生的案例，是自動停車系統啟動，但資料在特斯拉那裡，未來車商在交通事故中角色會浮現，資料判定、責任歸屬該如何判斷，也將挑戰現有安全規範。

徐永明也提出3大訴求，第一為交通部應盡速制定智慧車輛相關法規；二為業者應與消費者分享黑盒子紀錄，並可隨時取得；第三，為事故發生時，應由政府、第三方公正單位介入調查，而非由業者自行判讀數據。

交通部路政司專委李昭賢回應，國內有關自動駕駛或自動停車相關法規，與歐日無落差，國際對於自動駕駛相關法規，也仍在討論、研議中，交通部有針對自動駕駛車輛進行檢討及委託計畫，將持續參考國際規範，調和國內法規。

交通部車輛安全中心經理謝昇蓉指出，事件或事故發生後，會蒐集資料並請專家學者判讀，若車廠認為車輛無問題，應提出能讓大家都信服的資料。