醫病》「先天小眼症」視界看不清！兩歲就可以治療

2017-10-27 11:02

〔記者翁聿煌／新北報導〕高小妹從小罹患「先天小眼症」，雙眼只能打開綠豆大小的縫隙，必須仰頭才能勉強看清楚事物，小眼症不僅影響視力發展，也對學習造成困難，家長經前往雙和醫院求診，眼科醫師沈筠惇治療，讓高小妹兩歲就恢復正常視力。

沈筠惇說，「先天小眼症」，又稱「先天小瞼裂綜合症」，患者眼周的提眼瞼肌因發育不全，若6歲前無法改善，恐影響視力發展，造成永久性弱視，考量患者年齡很小，提早發現即早治療對患者最好。

因患者自體肌肉尚未發展完善，醫師使用0.1公分的矽膠軟管替代眼肌功能，以「前額懸吊手術」強化眼睛張開功能，再合併「內視眼角成形術」，完成第一階段的改善，未來將待高小妹年齡再長，以及矽膠軟管彈性疲乏時再進行第二階段手術，以自體肌肉吊起眼瞼。

高小妹的媽媽說，從孩子出生至今，看過不少眼科醫師，都說高小妹的眼皮下垂情況很嚴重，提眼肌沒有太大功能，需要等長大點再觀察，令家長很擔心，幸好遇到沈筠惇，認為高小妹已經可以手術，視力改善後，小朋友的學習能力和性情都獲大幅改善。

沈筠惇說，新生兒若發現有小眼症，建議宜於一歲半以後動刀，術後僅有眉毛處有小的縫合傷口，也不需拆縫線，術後保養一、兩個月內，因眼睛不容易閉合，患者可用人工淚液維護。