台日韓同志團體齊聚 盼建立跨國連結

台灣同志諮詢熱線協會今與日韓同志團體共同舉辦「東亞同志運動與保守勢力」工作坊。（圖擷取自台灣同志諮詢熱線協會官網）

2017-10-27 12:00

〔即時新聞／綜合報導〕備受外界關注的台灣同志大遊行即將於明天在凱達格蘭大道登場。而今日台灣同志諮詢熱線協會特別舉辦「東亞同志運動與保守勢力」工作坊，與日本、韓國的同志團體一同進行經驗交流，也探討宗教與保守勢力對於同志運動的影響。

根據《中央社》報導，台灣同志諮詢熱線協會今天稍早召開「東亞同志運動的下一步：台日韓同志運動工作者」聯合記者會，並指出「東亞同志運動與保守勢力」工作坊，除彼此分享、交流各自的同志工作經驗外，也將著重在面對保守勢力時，該如何落實同志人權。

台灣同志諮詢熱線協會秘書長蔡瑩芝表示，保守反同宗教勢力不斷透過不實謠言、移花接木、惡意中傷等手段，竭盡所能對同運工作找碴，包括性平教育、愛滋工作、女同志與青少年同志的聚會文宣、跨性別權益等，無不遭受針對與波及。保守反同宗教勢力打著真愛、護家的名義，口口聲聲說為下一代幸福著想，實則反應其恐同、忌性的一面。

蔡瑩芝指出，台灣、日本、韓國共享相似的社會文化，而在同志人權運動的發展上，保守勢力早已透過雄厚的政商資本，進行跨國連結與反動論述的整合，相較之下，東亞國家的同志團體，卻因為資源匱乏和社會結構的壓力，難得有不同區域間的交流互動與學習。因此，近兩年台灣積極開展與東亞其他同志組織的連結，彼此學習對方的經驗，期許能各自發展出在地策略，推進同性戀、雙性戀、跨性別的人權運動。

出席活動的日本明治大學教授鈴木賢也分享，日本近期也有同志法制化的議題，雖然執政黨並沒有正面回應，但已經有保守勢力的反對聲音，而台灣日前的大法官同婚釋憲在日本學界也引發不少人關心。期望今天的工作坊可以聽取日本跟韓國的經驗，做為日本未來推動婚姻平權的參考。