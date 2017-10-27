各領域「偏才」上大學 特殊選才管道幫他們開路

他們都是傑出的「偏才」！清大物理系學生凃懿庭（左二）、清大經濟系學生黃芸媚（左三）、台大數學系學生李堂愷（右三）和靜宜社工系學生范育婷（右四），循「特殊選才之路」進入想念的大學，且在校表現優秀。（記者林曉雲攝）

2017-10-27 10:56

〔記者林曉雲／台北報導〕高中升大學，至少要考5科，如果跨組全壘打要考10科，但如果有學生只愛物理數學，不愛國文社會，怎麼辦？為了使部分具有特殊才能、經歷、成就或不同教育資歷的學生可以順利讀大學，教育部自104學年推動「大學特殊選才招生試辦計畫」，鼓勵大學單獨招收有特殊才能或不同教育資歷的學生。

清大物理系大三學生凃懿庭從國小2年級起在家自學，對物理、數學和程式設計很有興趣，以特殊選才管道進入清大，目前追隨清大教授進行量子資訊理論方面的專題，未來也打算從事此領域的學術研究。

教育部政次姚立德表示，20多年來不管怎樣的多元改革，大家都很重視招生的公平性，但有沒有可能在招生公平性的前提下，開一個小門，讓大學依其需要及目標的堅持，讓有特殊才能的學生有機會進入心中想讀的學校，因此教育部推動特殊選才招生管道。

首年104年有12校招54名學生，107年已有34校招收555人，姚立德表示，如依公平的大學考試，必須每一科都要好才能念到想念的學校，而有特殊教育資歷的學生例如泰國、新加坡等新南向國家學生或新住民子女、實驗教育學生、自學生等等均納入此管道的招收對象。高教司長李彥儀表示，特殊選才不是強調公平，是強調公益，不是讓大學先搶招生名額，因此占比維持1％。

凃懿庭表示，從小他就立志做科學研究，讀國小1年級時發現自己不喜歡一般學校的學習模式，因此從小學2年級起在家自學，以專題及興趣導向為主，經常上網查詢資料及自行研讀教科書的方式學習，高中時讀了一些大學物理系及數學系的教科書，也到大學旁聽一些課程，花很多時間在有興趣的科目上，其他科目如國文或社會等就不擅長，因為不是以考試導向學習，一般升學管道對自己不利，透過特殊選才錄取清大大一不分系，大二分流至物理系，以數學系為輔系，即使不適合升學考試，但因具有自學能力，讀大學時反可發揮專長，直接和教授、同學討論互動，3個學期得到書卷獎肯定。

台大數學系大三學生李堂愷表示，他對純數學很有興趣，台大數學系周遭有其他數學組織，例如中研院和數學研究中心，有很多機會接觸數學迷人之處，更堅定走數學研究之路。清大經濟系大二學生黃芸媚表示，她讀大一時學烏克麗麗、打擊馬來西亞傳統樂器節令鼓、咖啡拉花等，後來修到大三經濟學的課很吸引她，因此決定讀經濟系。

靜宜大學社工系大三生新住民子女范育婷表示，一度因為壓力大而患上強迫症如反覆鎖門，後來接受治療而痊癒，因此想要去協助新住民子女及心理生病的人。