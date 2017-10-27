到底好不好吃？ 這項台灣夜市食物讓網紅們驚呼...

寧夏夜市有不少好吃的美食老店。（資料照，記者郭逸攝）

2017-10-27 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕世界各地13位網紅來台體驗在台美食，第一天前往鼎泰豐親手捏製小籠包，第二天晚上他們前往寧夏夜市吃20家擁有50年歷史的老店，讓他們體驗台灣夜市美食，不過有樣美食評價兩極，有人一看到這樣台灣美食就說「千萬不要叫我吃！」，但有人卻直呼超級好吃，這樣美食就是臭豆腐。

台北市商業處為了搭上網紅熱潮行銷台北，找來世界各地的網紅，包含莎曼瑞、木下佑香、阿福Thomas、Caroline、CASETx、DonDay、Nosalty、Koichi、MartinWidenka、Mira's Garden、Samery Moras、snappy hk等人，並由在台發展多年的黑素斯當地陪。

昨晚他們前往寧夏夜市吃夜市美食，還找了20家超過50年歷史的老店，這些小吃的年資加起來超過1千歲，當晚他們稱這餐叫做「千歲宴」，品嘗台灣夜市的美食。

雖然幾乎每樣食物都被稱讚好吃，但也有人遇上不敢吃的食物，上海女婿阿福看到臭豆腐聞之色變，直呼「我真的聞味道我就不敢吃了，千萬不要叫我吃」，不過卻有人對臭豆腐情有獨鍾，像是世大運期間爆紅美國跆拳道正妹莎曼瑞就直呼好吃，甚至說臭豆腐聞起來實在是太香了。