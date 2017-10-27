蘇拉颱風接近 北台灣降雨機率增！

今天東北風增強，迎風面的北部與東半部地區可能會有局部短暫雨。（資料照，記者簡榮豐）

2017-10-27 06:49

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今天東北風增強，迎風面的北部與東半部地區會有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴的好天氣，氣溫則早晚溫差大，需注意溫度的變化。

氣象局指出，今天北部、東半部地區會有局部短暫雨，其中基隆北海岸及北部山區的降雨機率較高，晚上開始，新竹以北平地也會有飄雨的情形。氣象局提到，週六（28日）蘇拉颱風較為接近，外圍雲系亦可能使台灣附近水氣增多，北部降雨機率偏高，台灣附近風浪也將增大，有長浪出現的機率。

溫度方面，北台灣高溫約在24至26度，其他地區則約28至30度，早晚溫差大，需適時添加衣物。

今年第22號颱風蘇拉，目前中心位於鵝鑾鼻東方約1020里的海面上。氣象局預估，未來蘇拉將往西北移行至琉球群島一帶，隨後轉往日本南方海面前進，直接侵襲台灣的機率不大。不過氣象局也強調，蘇拉的時間及偏轉的角度還是有不確定性，後期路徑仍存在變數。

隨著颱風蘇拉接近，台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域易有8至9級強陣風，沿海也易有長浪發生。

今天高屏地區空氣品質為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧；雲嘉南局部地區可能出現揚塵。

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