10/27 各報重點新聞一覽

2017-10-27 06:18

自由時報

回應習近平// 總統：現是改變兩岸關係契機

中國領導人習近平在十九大對台談話仍延續一中的強硬基調，蔡英文總統昨日出席「兩岸交流三十年回顧與前瞻研討會開幕典禮」致詞時，首度做出回應，她認為中國大陸執政黨日前完成召開黨代表大會，進入全新執政階段後，去年五二○她呼籲兩岸的兩個執政黨，放下歷史包袱，展開良性對話，現正是改變的契機，雙方應秉持中道、圓融的政治智慧，為兩岸人民創造長久福祉，永遠消除敵對與戰爭的恐懼。

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幻象戰機佣金案// 達梭等公司：在台受罰82億

法國達梭（Dassault Aviation）等三家航太企業廿五日各自發表聲明表示，它們因為「商業爭端」，共在台灣受罰二．二七億歐元（約台幣八十二億元）。知情人士透露，這項金額與台灣向法國購買六十架幻象戰機所爆發的不當佣金案所尋求仲裁的金額相當，據信正是在一九九二年購買戰機案不當佣金之罰款。

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小潘潘丈夫// 江欽良涉詐貸農會上億 被逮

早年犯案累累的南投聞人江欽良，因被外界得知與時任立委的國民黨主席吳敦義熟識及同遊峇里島，吳曾為此公開表示江男已知錯能改，呼籲大家不要排斥更生人；未料江男遭檢警查出涉入草屯鎮農會一億多元詐貸案，南投地檢署昨指揮警調等單位搜索，同時傳喚拘提江男等三十五人到案，全案漏夜偵查中。

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蘋果日報

逆轉 鄭性澤無罪 被控殺警 15年5度判死

被控在15年前槍殺警員蘇憲丕的死囚鄭性澤，前後被法院5度判處死刑，遭關押14年多後，去年由台中高分檢破天荒為他聲請再審，並由法院裁定釋放，昨天台中高分院再審宣判，根據台大醫院、警大鑑定以及證人證詞，認定鄭曾遭警方刑求才會一度自白犯行，實際上開槍殺警的人已當場死亡等4大理由，逆轉改判鄭無罪。

慶富董座及妻兒 沒報到就押

標下海軍6艘獵雷艦358億造艦計劃的慶富造船，因拖欠一銀為首的貸款銀行團3.1億到期無力繳付，一銀前夜宣布慶富違約，銀行團恐承受最多125億元呆帳，震撼全國，一銀並緊急對慶富補提刑事詐貸告訴，並向法院聲請假扣押慶富資產，而原就偵辦慶富向銀行團詐貸22億的雄檢，為防慶富董事長陳慶男與妻小3人潛逃，昨早火速約談並祭出「防逃令」，命先前已被限制出境的3人，須每日向派出所報到，無故不到一律聲押。

聯合報

千呼萬喚...一例一休怎麼修 下月中旬公布

為加速解決經濟發展困境，讓民眾對施政有感，行政院長賴清德緊迫盯緊各項政策，並訂出具體時間表，包括十一月六日起，連日召開五場記者會，說明解決產業「五缺」的對策，十一月中旬提出一例一休的修正案；此外，各部會每三個月都有具體鬆綁財經法規的成果，第一次檢視就在十二月中旬。

泰王蒲美蓬火化 開啟不確定的泰國

卅五萬名泰國人民廿六日向已故泰王蒲美蓬做最後告別，迎向充滿不確定的未來。一年前過世的蒲美蓬在隆重儀式中完成火化，象徵他的時代正式落幕，新泰王拉瑪十世瓦吉拉隆功正式加冕。由於父子風格迥然不同，新泰王將把泰國領向何方，備受矚目。

在位七十年的蒲美蓬去年十月十三日逝世，停靈一年後，泰國當局廿五日起舉行一連五天火化葬禮，許多民眾穿上黑衣守在火葬場途中，送他最後一程。

中國時報

去中仇中 磨滅兩岸互信！小英應累積善意 拿出具體行動與對策

中共十九大閉幕後，蔡英文總統昨天首度發表兩岸談話，她呼籲對岸，「現在正是一個改變的契機」，兩岸領導人應秉持圓融、中道的傳統政治智慧，尋求兩岸關係的突破。

兩岸僵局最佳 就怕形勢惡化！李顯龍：觀點不同＋缺乏信任 難恢復對話

新加坡總理李顯龍25日在華府表示，在九二共識上他充分了解中國大陸的立場，一旦大陸接受新的表述方式，就再也無法回到「九二共識」了。他也稱，新加坡在協助兩岸恢復對話上，能扮演的角色有限；兩岸目前的僵局不惡化就已經是最好的狀態。