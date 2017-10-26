這款遊戲超夯 小學生圖書館「競技」

2017-10-26 23:55

〔記者黃文瑜／台南報導〕「我們大家都玩這個！」日前在小學生中流行的「玩命槍戰」網路電競遊戲，操作簡單只要點開網頁，不用註冊大家都可以玩。

台南一處公立圖書館，是小學生下課後等爸媽的熱門據點，但這款網路遊戲實在太誘人，讓小朋友等爸媽時都忍不住用查資的電腦玩一下，但一場遊戲就要半小時，長時間占用公用電腦，也讓其它家長擔心，圖書館沒有「讀書氣氛」，上網投訴希望學校和圖書館可以勸導，但也有家長認為下課後小孩是自己的責任，應該要自己幫小孩安排課後時間。

該圖書館接到投訴後表示，有請志工加強宣導，提醒小朋友不要用查資料的電腦打電動，並且每天都將電腦關機進行還原，避免民眾的資料留在電腦裡，也安裝色情守門員，過濾網路訊息。

校方也表示，雖然學生課後活動校方大多無法規範，但也進行圖書館資源正確使用的教育，不過學生還小，「自制力」不足，若是館方或是其它家長見到有不當的使用，只要稍微提醒，學生就可以改善。

詢問小朋友為什麼要在圖書館打電動，小朋友天真的說「因為這裡網路比較快，比較不會被殺死。」也有民眾問小朋友能不能回家再玩？小朋友表示，「可以呀，但家裡沒人。」

有家長認為，課後幫孩子安排及規劃時間，其實才是最重要的，因為家長需負起課後教育的責任，陪小孩閱讀，安排運動，才能避免小孩長時間打電動，沈迷於遊戲中。

但也有家長認為，課後幫孩子安排及規劃時間，其實才是最重要的，因為家長需負起課後教育的責任，陪小孩閱讀，安排運動，才能避免小孩長時間打電動，沈迷於遊戲中。