東北風增強影響 18縣市發布陸上強風特報

受東北風影響，氣象局晚間9點35分發布18縣市陸上強風特報。（圖擷自中央氣象局）

2017-10-26 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕受東北風影響，中央氣象局晚間9點35分發布18縣市陸上強風特報。

氣象局表示，台南以北、東半部（含離島）、東半部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區及鄰近海域的易有8至9級強陣風。

另，明（27日）晚間起東北風增強，上述地區風力將增強到9至10級，沿海並有較大風浪，提醒民眾若欲前往海邊進行戶外活動需注意安全。