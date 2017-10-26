反對墾丁轉運站 連日本人都來舉牌抗議

2017-10-26 22:11

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕預計設置在屏東墾丁大灣遊憩區的墾丁轉運站，因為整體景觀及交通動線問題，引發恆春律師張怡等居民多次陳抗，營建署長許文龍今天南下現地勘查，帶頭反對的縣議員蔣月惠拉起布條大聲呼籲「抗議墾丁轉運站，交通打結大壞蛋」，一名住恆春的日籍台灣女婿河合賢二也跳出來聲援，感動不少民眾。

對於民眾意見，許文龍強調會再與國家公園計畫委員會討論，屏縣府則解釋已修改規劃，保留下多數草地海景，希望轉運站能提供遊客完善候車空間，不再站路邊吹風淋雨。

「生態環境是恆春半島的珍寶，任何建設都應該優先考慮是否影響。」河合賢二舉著「大海空氣草原是恆春的驕傲」、「恆春女婿捍衛生態」的牌子聲援，並透過妻子翻譯表示，許多跟他一樣的外國人，都是因為生態環境來到恆春半島，很擔心生態環境自然因轉運站設置遭破壞，況且，在墾丁大街作轉運站沒有太大意義，應該多聽取居民意見決定新轉運站地點，希望政府花錢花在刀口上。

帶頭反對墾丁轉運站的的縣議員蔣月惠及恆春律師張怡等人，在現場拉起布條大聲呼籲「抗議墾丁轉運站、交通打結大壞蛋」、「要草皮.不要炒地皮」等標語，認為屏縣府目前轉運站規劃只會造成更大的壅塞跟破壞，在縣政府可提出更好的計劃之前，居民拒絕接受這樣一個充滿問題的方案。

蔣月惠指出，並不是單純的反對「墾丁轉運站」而是希望能保留大灣海岸邊的綠地、審慎思考轉運站的利弊進行規劃、讓用路人有更便利快捷的交通。