東北風增強 明北台降雨機率高 週日一波冷空氣南下

明（27）天北部、東半部有局部短暫雨的機率，中南部則是多雲到晴的天氣。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-10-26 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕受到東北風增強影響，明（27）天北部、東半部有局部短暫雨的機率，中南部則大多是多雲到晴的天氣。明天北台灣白天高溫略降至24至26度，中南部日夜溫差可達10度，早出晚歸需留意溫差。另外，颱風蘇拉將轉往日本東方海面，直接侵台機率不大。

據中央氣象局預報，受到東北風增強的影響，明北部和東半部有降雨的可能，尤其基隆北海岸、北部山區及東北部地區降雨機率偏高，晚上開始新竹以北的平地，也會飄雨。東南部則受影響較小，大多為多雲到晴的天氣。

溫度方面，由於東北風增強，明各地低溫約18至23度，北台灣高溫較今天低，降至24到26度。中南部高溫則較今天差別不大，28至30度，不過日夜溫差可達10度，早出晚歸需添加衣物。

氣象局表示，22號颱風蘇拉，目前位於鵝鑾鼻東南方約1200多公里的海面上，目前預期之後將轉朝日本東方海面前進，直接侵台機率不大。「天氣風險公司」指出，蘇拉雖不會對台灣造成太大的影響，不過外圍環流會使得台灣附近海域的風浪增強，目前預估週日（29）會逐漸遠離台灣。而在蘇拉颱風離開後，將會有一波冷空氣南下造成明顯的降溫幅度。

紫外線指數方面，明天北部地區多在中量級，中南部地區則為高量級。

空氣品質方面，明天高屏地區為「對敏感族群不健康的橘色警戒」，外出記得配戴口罩。花東和澎湖為良好，其他地區皆為普通。

颱風蘇拉將轉往日本東方海面，直接侵台機率不大。（圖擷自中央氣象局）

明北台灣白天高溫略降至24至26度，中南部日夜溫差可達10度，早出晚歸需留意溫差。（圖擷自中央氣象局）

明北部地區紫外線指數多在中量級，中南部地區多為高量級。（圖擷自中央氣象局）