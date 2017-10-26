有線電線「分組付費」 台北市2019年上路

台北市政府將於2019年全面實施有線電視分組付費制。（資料照，記者張勳騰攝）

2017-10-26 22:45

〔即時新聞／綜合報導〕台北市63萬多戶有線電視收視戶，已在9月底全面數位化，目前每戶每月費率為495元。市府觀傳局今（26）日表示，明年著手規劃分組付費制，要求每家業者推出至少3種不同頻道組合與收視費方案，給收視戶選擇，滿足各類民眾需求的同時，也能降低訂戶收視負擔，預計於2019年起全面上路。

據《蘋果》報導，國家通訊傳播委員會NCC規劃西部等縣市要在今年底前完成全面數位化。觀傳局長簡余晏表示，除了早就在2015年全面數位化的北都業者，中嘉集團旗下3家業者、凱擘集團所屬4家業者，以及經營中正、萬華2區的聯維、寶福業者，最遲也分別在8月底、9月底完成。觀傳局也說，在數位化過程中業者也投入不少開銷，光是購置機上盒費用就超過20億元。

如今業者全都達標，觀傳局說，接著將提升高畫質頻道的比率，並於明年著手規劃分組付費。相較於以往享有100多個頻道的單一制式化收費方式，觀傳局未來將要求業者，至少分出例如80、100、120個頻道3種方案，並制定不同價格，提供收視戶選擇。

此外，觀傳局葉煥輝也說，有鑑於日本、韓國等鄰國早已開播比一般畫質好4倍的4K電視，觀傳局接下來將鼓勵業者多朝這方面發展，提高電視技術水準。