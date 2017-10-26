名模林嘉綺為第2胎受盡折磨 還罹患妊娠糖尿病

名模林嘉綺懷孕時五色蔬菜和牛肉作成溫沙拉，成功控制血糖。（記者蔡淑媛攝）

2017-10-26 20:58

〔記者蔡淑媛／台中報導〕名模林嘉綺懷第2胎時因寶寶體重不足，決定不忌口、大吃大喝，懷孕25週時罹患妊娠糖尿病，經飲食和運動控制才血糖正常，順利生下小女兒Sasa，今天她與丈夫在台中榮總控糖穩穩好孕到記者會分享經驗，並示範清燙牛肉和5蔬果青紅椒、玉米筍、番茄和秋葵做成溫沙拉，當作控糖的重要餐點。

林嘉綺說，懷第2胎之前掉了1個，覺得身體調養未準備好，也怕再發生，加上嚴重孕吐、暈眩，不敢好好運動，希望寶寶好好降落，「我只能躺在那兒」又瘦了3公斤，後來又面臨寶寶體重不足，又努力吃喝，竟罹患妊娠糖尿病，讓夫妻倆非常難過，深知對母、嬰影響大，為了寶寶健康，控制飲食，老公也為自己設計重量訓練，做好適當運動，才成功控制血糖。

1人吃2人補，小心成為妊娠糖尿病的隱形漏洞！中華民國糖尿病學會和婦產科醫師提醒，孕婦約14%至16%有妊娠糖尿病，容易胎兒過重導致難產，嚴重甚至早產、流產等併發症，產後恢復血糖後若沒控制好，10年內有5成機率罹患第二型糖尿病，準媽媽應做好飲食、運動控制，一旦罹患要治療，產後也要定期追蹤。

中華民國糖尿病學會理事長、台中榮總院長許惠恒指出，男女罹患糖尿病風險相同，但對女性衝擊更大，曾罹患妊娠糖尿病及停經後的婦女，將來罹患第二型糖尿病機會較大。

台中榮總新陳代謝科主任李奕德指出，孕婦懷孕20週後因荷爾蒙改變，容易面臨妊娠糖尿病問題，在24週至28週可經篩檢確診，尤其肥胖、糖尿病家族史或曾罹患妊娠糖尿病是高風險族群。

妊娠糖尿病經篩檢確診空腹血糖值超過95mg/dl、飯後兩小時血糖值超過120mg/dl及糖化血色素超過6.5%，經飲食、運動控制2週未改善，就必須積極藥物治療，控制血糖以保護母嬰健康。

關於常見妊娠糖尿病5大迷思，李奕德也澄清說明：

1、控制糖尿病不會使母嬰缺乏營養，依醫師、營養師建議飲食，一樣能確保均衡營養。

2、少吃或不吃是無法控制血糖，反而使血糖波動大、交感神經興奮，危及健康。

3、吃藥打針也不會影響胎兒，注射胰島素是直接補不足的胰島素，而且控糖穩定度也比口服藥效果好。

4、運動會影響胎兒的說法也不可信，適度運動可促進新陳代謝和增強體力，有助降血糖。

5、雖然妊娠糖尿病在分娩後會恢復正常血糖，仍必須維持良好飲食，定期回診追蹤，否則控制不佳，有5成會在5至10年罹患糖尿病。

一名41歲的陳姓婦人則因工作忙碌，三餐不正常又外食多澱粉，懷孕27週時罹患妊娠糖尿病，施打胰島素到生產，以九宮格施打法註記每天施打4次，並控制飲食和早晚散步，足月生下健康男嬰，現在也持續回診追蹤。

台中榮總婦女醫學部主任周明明也說，現在孕婦高齡、肥胖及家族史造成妊娠糖尿病增加，約有1成婦女必須經使用藥物控糖，提醒孕婦孕期不要胖超過14公斤。

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