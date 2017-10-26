太平買菸場打造鐵件藝術牆 學童「藝」起來

歷史建築「太平買菸場」修復工程完工，太平區公所接下來將進行內部裝修，預計明年6月啟用。（記者陳建志攝）

2017-10-26 21:31

〔記者陳建志／台中報導〕「太平買菸場」4年前由台中市文化局公告為歷史建築，在文化部補助下，斥資1300多萬整修，預計明年6月啟用，未來除了展示菸葉相關文物，並設置「陳庭詩紀念館」。太平區公所今天與東平國小合作，小朋友以廢棄五金零件為材料，發揮創意參與鐵件藝術牆拼貼，未來將黏貼在買菸場牆壁上，與世界大師陳庭詩的鐵件裝置藝術相輝映。

菸業史蹟 預計明年6月開館

位於太平東平路的太平買菸場，見證日治時期以來太平菸業的產業發展，在前太平市長余文欽時就著手進行保存與修復。買菸場建築構造特殊，整體空間具再利用潛力，文化局於102年7月公告為歷史建築，經立委何欣純向文化部爭取補助，斥資1300多萬修復。

部分空間 做為陳庭詩紀念館

太平區長陳小菲說，太平買菸場整修工程已經完工，接下來將發包內部裝修，預計明年6月開館啟用，未來除了介紹過去太平菸葉產業的發展，一部份空間則做為國際知名藝術家陳庭詩的紀念館。

陳小菲說，鐵件創作是陳庭詩作品中相當重要的部分，為了讓小朋友能參與整個開館作業，公所今天邀請東平國小100名同學，以廢棄五金零件黏貼在磁磚上創作，未來將把作品黏貼在買菸場牆壁，成為鐵件藝術牆，小朋友們發揮想像力，創作出花園、金字塔、外太空、飛彈等作品。

到場指導的陳庭詩現代藝術基金會執行長廖述昌說，太平是五金、手工具重鎮，陳庭詩的創作中也有許多鐵件作品，希望將小朋友的創作黏貼在牆上，和陳庭詩的作品相輝映。他也稱讚小朋友的作品充滿創意，讓人驚艷，成果遠超過他的預期。

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