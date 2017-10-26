NVIDIA助科技部打造AI超級電腦 躋身全球前25大

2017-10-26 21:06

〔記者吳柏緯／台北報導〕AI元年各項人工智慧計畫如雨後春筍冒出，NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示，將與科技部合作打造AI超級電腦。預計這台超級電腦效能可躋身世界前25大，未來4年協助科技部培訓3000位開發人員。

NVIDIA今舉行GTC Taiwan技術大會2017，黃仁勳在會中指出，AI是前所未見的科技力量，AI將改變每個產業的現況。

根據統計，過去5年間，全球與人工智慧相關的新創產業已經成長近10倍，帶來超過60億美元的產值。而在學術界，探討深度學習的論文，在過去3年內超過3000篇。

科技部長陳良基宣示今年為「AI元年」，從今年起5年，投入160億元的前瞻與公務預算，推動AI主機建置、設立AI創新研究中心、打造智慧機器人創新基地、半導體射月計畫、科技大擂台等5大策略。

黃仁勳表示，目前NVIDIA和科技部就智慧製造、智慧城市與醫療等領域進行合作，而未來雙方合作的AI主機也將採用NVIDIA的人工智慧系統DGX-1V，盼藉由全球前25名內超級電腦的運算能力，協助帶動AI技術成長。預計未來四年可以培訓3000位開發人員。

據了解該套人工系統除了台灣外，包含以色列、美國都引進使用。以色列將該系統用於包含無人車在內等多項AI技術開發。

除了硬體建置，科技部還將借重NVIDIA的經驗進行人AI才培育。科技部力推，將人才送至矽谷學習的「博士創星之星」計畫，獲NVIDIA支持，今年共提供三個赴美深造的名額。

陳良基表示，接下來將引入NVIDIA的深度學習培育學程，供進駐青年科技創新創業基地的團隊參與，提升競爭力。據資料顯示，該學程在過去一年半以來，以協助訓練了超過1000名的開發者。