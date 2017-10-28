不想跟兒子媳婦住？還有這些地方可以選

隨著高齡化到來，老年居住成為重要的議題。（記者臺大翔攝）

2017-10-28 08:30

〔記者吳書緯／台北報導〕台灣逐漸邁入高齡化的社會，若家中長輩想保有自己的生活空間、不想與兒孫同住，又或者原本的住處不適合長者生活的需求，不妨考慮更適合高齡者居住的空間，在台灣，除了自宅養老，包括「老人公寓」與「老人住宅」都是不錯的選擇！

老人公寓

是內政部為協助解決中低收入老人住的問題及方便其家居生活，於1991年獎助各縣市政府建立老人公寓，現今多已轉型為公辦民營的形式。記者實地走訪位於台北市大同區的「臺北市大龍老人住宅」，採公辦民營，委託天主教永和耕莘醫院經營，定期接受台北市社會局審核，在收費方式也受到市府規範，單人房的住房費為每月19,000元，另需38,000元的保證金，伙食費與水電另計，入住條件為設籍北市、年滿65歲和自我照顧能力達巴氏量表90分以上。「大龍老人住宅」主任簡美婷表示，老人公寓提供基礎的健康管理與舉辦各種活動讓老人自由參加，只要老人家生活作息可以自理，這裡保有老年人最大的自由。

老人住宅

則是民間業者自行興辦的老人住宅，老人住宅在台灣名稱多樣，有養生村、養生會館或生活會館等。記者實地前往距離捷運淡水站7分鐘車程的「潤福生活新象館」，是台灣私人老人住宅的先驅。「潤福生活新象館」董事長楊子敬提到，館內沒有一般安養機構的暮氣沉沉，「沒有老人的氣味」，除了房客都是中、高齡之外，與一般度假中心無異，有健身房、文化教室、圖書館與餐廳等設施。完善的環境當然也反映在費用上，以最低坪數的房型15坪來說，需押金650萬，單人居住月付管理費14,520元，伙食與水電費另計，入住條件是年滿50歲且行動自如、生活足以自理。

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