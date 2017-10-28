不想跟兒子媳婦住？還有這些地方可以選

2017-10-28 08:30
隨著高齡化到來，老年居住成為重要的議題。（記者臺大翔攝）
〔記者吳書緯／台北報導〕台灣逐漸邁入高齡化的社會，若家中長輩想保有自己的生活空間、不想與兒孫同住，又或者原本的住處不適合長者生活的需求，不妨考慮更適合高齡者居住的空間，在台灣，除了自宅養老，包括「老人公寓」與「老人住宅」都是不錯的選擇！
老人公寓是內政部為協助解決中低收入老人住的問題及方便其家居生活，於1991年獎助各縣市政府建立老人公寓，現今多已轉型為公辦民營的形式。記者實地走訪位於台北市大同區的「臺北市大龍老人住宅」，採公辦民營，委託天主教永和耕莘醫院經營，定期接受台北市社會局審核，在收費方式也受到市府規範，單人房的住房費為每月19,000元，另需38,000元的保證金，伙食費與水電另計，入住條件為設籍北市、年滿65歲和自我照顧能力達巴氏量表90分以上。「大龍老人住宅」主任簡美婷表示，老人公寓提供基礎的健康管理與舉辦各種活動讓老人自由參加，只要老人家生活作息可以自理，這裡保有老年人最大的自由。
老人住宅則是民間業者自行興辦的老人住宅，老人住宅在台灣名稱多樣，有養生村、養生會館或生活會館等。記者實地前往距離捷運淡水站7分鐘車程的「潤福生活新象館」，是台灣私人老人住宅的先驅。「潤福生活新象館」董事長楊子敬提到，館內沒有一般安養機構的暮氣沉沉，「沒有老人的氣味」，除了房客都是中、高齡之外，與一般度假中心無異，有健身房、文化教室、圖書館與餐廳等設施。完善的環境當然也反映在費用上，以最低坪數的房型15坪來說，需押金650萬，單人居住月付管理費14,520元，伙食與水電費另計，入住條件是年滿50歲且行動自如、生活足以自理。
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