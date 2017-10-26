汰換老水管 文心路、文心南路沿線分區停水或降壓

自來水公司即日起汰換文心路及文心南路沿線老舊管線，沿線及鄰近用戶將會停水或降壓。（台水提供）

2017-10-26 20:01

〔記者蔡淑媛／台中報導〕自來水公司汰換台中市文心路及文心南路沿線近40年的老舊管線，配合台中市政府文心路人行道拓寬與路平工程，即日起施工至11月25日，改善經常破裂及漏水問題，影響沿線或鄰近用戶白天供水，採分段停水或減壓10至12小時，停水前兩天發送通知單告知。

台水公司第四區處處長蕭淑貞說，文心路及文心南路的老舊水管線位於人行道下方，因人行道樹根盤繞，水管經常破裂，影響供水，這次將原有管徑200及250公厘的老舊塑膠管，汰換成管徑300及400公厘的延性鑄鐵管，延展性及抗壓強度更佳，汰換長度共13公里、工程經費1.7億元，提供更好的供水品質，也減少漏失水量。

這次文心路自來水汰換管線工程分屬南北兩路段，為台灣大道至五權西路，及崇德路至中清路路段，分別在23日及25日完工，週日不施工，在分段施作用戶給水管改接時，沿線用戶將停水，停水前兩天會發通知單告知用戶，每戶停水一天自8點至18點30分。

另外，施作路口制水閥更新改接時，文心路南側路段工程（台灣大道至五權西路段） 停水區域，則擴及南屯區的溝墘里、三義里、惠中里、三和里、三厝里或田心里，停水戶數每日約800戶，停水前兩天會以宣傳車宣傳，停水同為白天時段。

文心路北側路段工程（崇德路至中清路）則包括北屯區平田里、平順里、平福里、平心里、平安里、平昌里、崇德里或北屯里也會停水，停水戶數每日約900戶。

而且北側路段施工期間受制水閥關閉影響，施工周邊地區管線壓力可能降低，降壓戶數每日約1800戶，影響太原路三段以北、大連路以南、北屯路以西、崇德路以東（北屯區平田里、平順里、平福里、平心里、平安里、平昌里、崇德里、北屯里），每日上午8點至20點30分，預計降壓12小時，管線巷道末端將延後兩小時恢復。

自來水公司提醒，影響地區用戶儲水備用、配合節約用水、關閉抽水馬達電源，以免空轉過久，產生高溫、馬達損壞或火災，自來水飲用前先煮沸。