搶攻浪漫台3線「日本萬人團」 新竹縣動起來

關西交流道附近結實纍纍的金黃柿子，平添浪漫台3線上關係小鎮的一抹旖旎風光。（記者黃美珠攝）

2017-10-26 20:25

〔記者黃美珠／竹縣報導〕看好明年1月日本玩家首發暢遊浪漫台3線的萬人團，新竹縣政府想要把握這個難得的城市行銷機會，打響第一砲，今天邀請13鄉鎮市公所商議，全面搶攻前瞻基礎建設計畫，配合中央積極打造浪漫台3線，以贏得日客的心，也替新竹縣的浪漫台3線衝出好人氣。

縣府表示，省道台3線在新竹縣的長度最長，總共經過7個鄉鎮，分別是關西、橫山、芎林、竹東、寶山、峨眉及北埔，前後已獲得客委會將近8億元的補助。

縣府去年就率先在台3線多處地點打造大型地景裝置藝術，包含在日本也頗具知名度的裝置藝術家林舜龍，用漂流木在峨眉天主堂對面和寶山鄉打造了「油桐花籽茶屋」和「種子星球」，先天上就已經具有吸引日客的魅力。

縣府進一步希望全縣各鄉鎮市，不論是在台3線的「蛋黃區」或是「蛋白區」，都要把握機會努力發想，營造自己的城鎮魅力。

縣府說，除了人為地標地景，台3線沿線自然風光旖旎，無論是仙草收成時，金黃柿掛上枝頭之刻，還是冬日的花海，都讓人看到這條內山公路的浪漫。

縣府到本月23日已經規劃、提列了79件、高達55億多的前瞻經費，初步也獲核定22件、共9億多元，後續還在持續爭取當中。

9月也大動作號召日本旅遊相關業者的首發踩線團，作客竹東和北埔。一行人走訪金廣福古蹟、逛竹東市場，還親自做菜包、搗擂茶，都留下了不錯印象。縣府說，就是希望他們回到日本後廣為口耳相傳，替新竹縣的台3線，明年初就帶入首批日客，拉開長紅人氣。