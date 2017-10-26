28日決戰！金門博弈公投催票 正反方大打街頭戰

2017-10-26 19:24

〔記者吳正庭／金門報導〕金門的第一次「博弈公投」將於後天（28日）登場，強調「只要輸一票，金門就會輸了」的反對方，及以「改變才有希望」的贊成方，今天集結重兵，分別以宣示記者會、車隊遊行展開催票行動。

金門自「博弈」議題啟動，檯面上談論的幾乎是一片反賭聲浪，由金門「反賭場連線」出擊的各項文宣拉開序幕，今天繼續以行腳模式到金湖鎮早市掃街，並到金門縣政府前站崗、廣播催投「不同意」票。

另一方面，台灣反賭博合法化聯盟執行長何宗勳率領的反賭陣營，與金門反賭場運動發起人楊再平、金門旅台同鄉總會長李台山及多位在地社團代表，也召開「金門反賭場催票記者會」。

反賭聯盟先以「Casino女王來金門」行動劇，呼籲金門鄉親務必在28日出門投下「不同意」票。何宗勳分析，根據過去反賭公投投票率觀察，若能將不同意票衝上1萬5000票，更有助反方勝利的機會。

李台山代表多個旅台同鄉會宣示反賭立場，高呼「拒絕賭場，保護家鄉」。行動不便的楊再平語帶哽咽地說，即使身體孱弱，一定會到投票所投下「不同意」票！

面對台、金兩股反賭陣營夾擊，贊成方一早由縣議員周子傑領軍，率領20多輛掛有「投下同意票」布條的計程車、吉普車等組成的車隊，在「莒光樓」集結，不凡的氣勢一掃連日推動博弈的低調作為。

遊行總指揮楊其勳說，金門的發展需要更多的活水，公投若能通過，將是金門的利多。這次公投是民主意志的展現，也是促成金門未來發展的動力，更能讓兩岸政府看見金門的需求。

周子傑站在車上帶領支持者高喊「金門要改變，改變才有發展」口號，展現高調、果決推動博弈的雄心。