高雄食品展開幕 陳菊大力推薦旗山香蕉

2017-10-26 19:39

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄國際食品展今於高雄展覽館登場，市府農業局展現六產軟實力，集結18家農民團體及型農共組高雄物產館參展，並以「通通安心好食」為主軸，強調安全安心、產地直送的好農產，市長陳菊親自大力推薦旗山香蕉，農業局現場準備500份旗山香蕉，供採購買主品嚐，與國內、外通路採購業者「蕉」個朋友。

市長陳菊今偕同外貿協會秘書長葉明水及經濟部國貿局高雄辦事處長賴國星，參加高雄食品展高雄物產館開幕儀式，陳菊特別邀請與會貴賓共同品嚐來自香蕉王國旗山的香蕉，農業精靈「高通通」也賣力推銷，與陳菊一搭一唱，模樣十分逗趣。

陳菊表示，在香蕉進入盛產期前，市府即積極媒合北部團膳業者，使用高雄產銷履歷香蕉，並發動企業認購及鼓勵蕉農開拓外銷通路，透過以多元措施，減少農民的損失，未來也將透過種苗量的控制，計畫性生產，避免產銷失衡情形發生，現在高雄香蕉進入秋冬盛產，此時品嚐正對時，歡迎業者及消費者多多採購。

農業局長蔡復進指出，農業局致力發展安全農業，輔導農民友善生產，打造高雄首選品牌，並透過各種國際驗證，如清真認證、Global GAP等等，讓高雄的農產品能與國際接軌，並培訓農二代返鄉經營農業，提升高雄農業軟實力。

尤其農業局自去年起積極開發穆斯林市場，搶先輔導小農及農會取得清真認證，包括大崗山龍眼蜂蜜、甲仙初雲梅精、梅精硬糖，阿蓮庄蜜棗乾及內門龍眼乾等，總計26項高雄農產加工品，取得進入穆斯林市場門票。

因應穆斯林市場的快速成長及政府新南向政策，這次高雄食品展結合國際清真產品展，展示國內廠商清真產品實力，農業局集結小農搶攻清真產品展，預期可吸引穆斯林買家，爭取新南向商機。