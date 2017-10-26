全台首座凱擘影城台中開幕 引進4K雷射巨幕

2017-10-26 18:46

〔記者黃鐘山／台中報導〕全台首座凱擘影城落腳台中東區，並引進國外最新的高對比4K鐳射放映機，提供更優質觀影服務，今日舉行開幕典禮時，市府新聞局副局長吳超男說，市府希望未來能與凱擘影城合作，凱擘也希望雙方有更多藝文合作機會。

由凱擘、台灣大哥大、富邦金創共同投資的台中凱擘影城今日舉行開幕典禮，市府新聞局副局長吳超男、台中市影視發展基金會副執行長吳蓓琳、凱擘影城董事長盧榮輝、總經理林美瑤等人均到場見證。

吳超男恭喜凱擘影城開幕，期待改裝後的影城設備能帶給市民更不一樣的觀影體驗及選擇。新聞局為辦理具有台中特色的城市影展，選定具年輕活力元素「動畫」為主題，已辦理3屆台中國際動畫影展，獲得廣大迴響，期盼未來也能與凱擘影城有合作機會。

吳超男也指出，新聞局正在霧峰打造中台灣影視基地，也規劃在水湳智慧城打造中台灣電影中心，後者將提供部分空間與文化部合作興建國家級漫畫博物館，兼具資源典藏、展示、放映、互動體驗等功能；中台灣影視基地預計明年中完工，108年開始營運，蓄積更多台中影視創作能量。

林美瑤表示，凱擘影城無縫接軌進駐台中大魯閣新時代購物中心，為提供更優質觀影服務，引進國外最新的高對比4K鐳射放映機，讓畫面更具鮮豔層次色彩，並採用杜比全景聲音響系統，打造高規格旗艦廳，帶給觀眾更細膩的聲光體驗；她也希望凱擘影城未來與市府有更多藝文合作機會。