清境火把節明熱鬧登場 邀遊客體驗滇緬風情

2017清境火把節明天（27日）下午4時至晚間10時於南投縣仁愛鄉清境國小登場。（圖：清境社區發展協會提供）

2017-10-26 18:41

〔記者佟振國／南投報導〕為期2天的2017清境火把節，明天（27日）於南投縣仁愛鄉清境國小登場，首日「雲南之夜」承襲雲南少數民族舞蹈表演、火把迎賓、清境趕街等活動，還有全國各地雲南同鄉團體共襄盛舉，帶來精彩的「雲南打歌」及滇緬邊區少數民歌舞表演，讓遊客感受特有的滇緬風情。

清境火把節今年已邁入第11年，由仁愛鄉公所、清境社區發展協會、清境觀光協會及南投縣雲南同鄉會共同舉辦，明天下午4時至晚間10時於清境國小登場。

清境社區發展協會表示，火把節是源自於中國西南彝族、哈尼族、白族、納西、基諾、拉祜等少數民族傳統節日，尤其以彝族為主，視為新年，又稱為「星回節」或「東方狂歡節」，流傳到台灣則以「照天祈年、除穢求吉、薪火相傳」為意涵。

首日「雲南之夜」，除了雲南少數民族舞蹈表演、火把迎賓、清境趕街（手工藝及農特產品展售），還有來自台北、桃園、屏東等地雲南同鄉團體共襄盛舉，並帶來精彩的「雲南打歌」及滇緬邊區少數民族歌舞表演，第2天（28日）則是「原鄉之夜」，有更多仁愛鄉的當地原住民族演出，呈現仁愛鄉多元族群特色。

仁愛鄉公所表示，清境火把節依慣例都在週五晚間舉行，民眾不妨提早出遊，不但可以優惠價格入住優質民宿，體驗今年全新啟用的「清境高空景觀步道」，以及青青草原綿羊秀與觀山牧區馬術表演。