1車可抵80人！沙灘清潔車 南市今啟用

台南沙灘清潔車啟用，一輛車就可抵過80人的工作效率。（記者蔡文居攝）

2017-10-26 19:42

〔記者蔡文居／台南報導〕環保署購置1輛沙灘清潔車給台南市環保局，今天下午在台南市社福大樓前廣場舉辦贈車儀式。環保局長林健三說，1輛沙灘清潔車每個月可取代80人次清潔人力，全市62公里的海岸線仍需民眾協助維護，歡迎企業踴躍加入認養行列，保護海岸整潔，提升民眾休憩品質。

林健三表示，南市的黃金海岸、觀夕平台等沙灘，長期以來都靠人力撿拾方式清除垃圾，是清潔隊員相當大的工作負擔。尤其連續假日、颱風及大雨過後，遊客遺留及被沖打上岸的大量垃圾，更是繁重的清潔工作，清潔隊員的辛勞有目共睹。

為了減輕清潔隊員工作量，環保局去年向環保署申請購置1輛沙灘清潔車，今天正式啟用，投入安平區觀夕平台及漁光島沙灘清潔維護工作。清潔隊當場示範沙灘清潔車功能，呈現沙灘清潔車比起傳統人力，顯著縮短工作時間的效益。不但能減輕清潔隊員負擔，更能提高工作效率。

環保局強調，沙灘清潔車仍有工作死角，例如接近堤防的消波塊區域、岩岸地形及防風林等地帶，無法使用沙灘清潔車，仍須仰賴人力清理。籲請民間企業團體繼續踴躍認養海岸，共同維護美麗安全的遊憩空間。