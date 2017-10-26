澎湖瘋秋冬 推出四大社區深度體驗行程

2017-10-26 18:15

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕主打運動賽事的澎湖瘋秋冬系列活動，除了端出特色海鮮宴吸客外，也規劃南寮、北寮、菜園、二崁等魅力聚落的私房景點與豐富體驗，其中南寮社區今年首次加入百大綠色旅遊目的地競賽，即獲入選「全球百大綠色旅遊地」。

南寮社區「來去補寒竹」遊程中，遊客體驗使用銀合歡材料及利用牛屎餅控窯悶熟食物的野外趣，還可獲得牛屎餅造型餅乾–「牛晒餅」；北寮社區「北寮漁夫樂」，除深入了解北寮漁夫一天的作息及東北海常見魚類相關知識外，也可體驗延繩釣及清滾、掛餌漁法，參與者還可獲得摩西分海3D明信片。

「片片魚瑰心」探訪馬公市菜園社區，可用晶瑩透亮的魚鱗片製作個人專屬玫瑰花，並品嚐當地特製魚麵線及美味蒸鮮蚵；「學習唱褒歌」則學習二崁地區褒歌的吟唱法，以及學習包覆西嶼式頭巾，還有傳統豆花提供品嚐。參與者可將頭巾帶回作為紀念，而成功挑戰唱褒歌者，另頒布結訓證書。

活動報名為即日起至11月19日，另每週五、六、日，配合「澎湖秋瘋季」安排深度旅遊活動，開放給團體客其他時段預約服務（每梯次至少18人）。線上報名請上Accupass活動通網站（https://ppt.cc/ffuuWx）；欲知詳情請電洽0920-298-969杜小姐，或上秋瘋季官網-秋冬遊程推廣區（http://www.2017penghuautumnfestival.com/）查詢。