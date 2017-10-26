義美買60公噸香蕉救蕉農 網友盼推出「厚系列」

2017-10-26 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕義美為解決香蕉價格慘跌的情況，義美食品在今下午2點多於官方粉絲團發文表示，願購買「60公噸香蕉」，研發高附加價值的香蕉商品。此貼文一出，引起網友們分享討論，有網友推「香蕉厚奶茶，限定好市多購買」，甚至有網友開玩笑表示，「香蕉厚片、香蕉厚蛋糕」等「厚系列」商品。

義美食品粉絲團貼文表示，「一、我們不認為低價購買，贈送更多人品嚐新鮮香蕉，是最佳的解決方式。

二、傳統香蕉泥、香蕉餡、香蕉澱粉、香蕉乾、香蕉片、等的加工方式，雖然可以解決短期的超量生產困境，但提升的附加價值，可能還不夠多，應該還有再研發更多附加價值的生產製程之可能。

三、義美「食品安全研究所」願意積極投入，嘗試開發有更高附加價值的香蕉商品；懇請 大家給我們一點時間、一些鼓勵！」

這篇貼文一出引起網友們熱烈討論，甚至轉發分享到PTT八卦板。1名網友表示，「只要能研發出打敗韓國的香蕉牛奶、日本香蕉蛋糕產品，就會用新台幣狠狠教訓」，引起許多網友們響應回覆，並集思廣益的想出各種加工產品，包括香蕉冰棒、香蕉冰淇淋、香蕉口味小泡芙、香蕉餅乾等商品。

近期因義美厚奶茶的搶購熱潮，有網友們開玩笑表示，「做香蕉厚牛奶啊，一堆人會搶翻天」、「香蕉厚奶茶，限好市多購買」、「香蕉厚片、香蕉厚奶茶、香蕉厚蛋糕、香蕉厚月餅」。