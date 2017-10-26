大肚藍色公路夜景超美 卻不時上演汽機車爭道畫面

中市大肚區華南路被稱為藍色公路，可以觀賞夜景及海景，景色相當美。（臉書粉絲專頁＿老鏡慢拍提供）

2017-10-26 19:23

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市大肚區華南路被稱為藍色公路，可以觀賞夜景及海景，景色相當美，市議員陳世凱接獲民眾陳情，指因路太窄，常發生機車、自行車與汽車差點相撞的情形，建議在晚上及翌日某一時段，只允許機車及自行車進入，更應規劃該處為一觀光景點，將可成為中市新亮點。

議員建議晚上禁自用車以上大車進入

交通局長王義川表示，大肚的藍色公路原本就規劃為生態廊道，加上地形所限，道路路面無法拓寬，若要在晚上只允許機車及自行車進入，勢必要動用警力執行管制的任務，相當耗費警力，因此禁行自用車以上的車輛進入，難以推動。

中市大肚華南路可俯瞰海景，到了晚上，因為路燈是會發藍光的LED燈，因此被學生稱為藍色公路。

因為藍色公路夜景相當美，會吸引附近學校如東海、靜宜等的學校學生及一般民眾騎機車及自行車看夜景，但藍色公路從自由路進入雖有16米寬，雙向四車道，但過了一段後，就縮減雙向兩車道6米寬，而6米寬路段又是欣賞夜景之處，因此汽車及機車差點相撞的畫面時常上演。

市議員陳世凱表示，華南路夜晚景色優美，這幾年下來成為台中熱門夜景打卡地點，吸引眾多年輕人前來；同時也有許多熱愛慢跑與騎車的民眾，將華南路作為一個訓練地，說是一條運動公路也不為過。

然而當地民眾經常反映，晚間華南路上運動與觀賞夜景的人比汽機車還多，但道路非常狹窄，經常看到許多車輛，為了超越慢跑人士及自行車騎士，必須得跨越到對向車道超車，有時遇到自行車隊甚至得逆向100、200公尺以上，此時對向若是突然有來車，非常容易發生交通事故，肯定也會波及到一旁的運動人士。

陳世凱建議，市府應把車輛使用華南路的時間分開，每晚8點至隔天早上凌晨5點，留給運動人士，讓他們有固定慢跑與騎車的時間，也減少平時駕駛者的風險。

而華南路旁有一條華山路，兩者相距不到500公尺，同質性及可替代性都很高，華山路留給通勤的民眾，華南路留給運動看夜景的民眾，讓華南路變成一個適合來運動與看夜景的藍色公路，同時將華南路作為運動公路。

他表示，市府也應將當地規劃成為一個觀景點，增加休憩的設施，勢必將會成為台中市的新亮點。

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大肚藍色公路夜景超美，但汽車與機車、自行車爭道畫面不時出現。（記者蘇金鳳攝）

中市大肚華南路可俯瞰海景，到了晚上，因為路燈是會發藍光的LED燈，因此被學生稱為藍色公路。（記者蘇金鳳攝）