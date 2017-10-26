台東公車代言人出爐 余家姊妹花樂談搭乘經驗

2017-10-26 17:48

［記者王秀亭／台東報導］台東監理站為鼓勵縣內學生使用電子票證搭乘公車，不僅推出持電子票證搭車，就有機會獲國內旅遊及住五星級飯店，同時徵求縣內各級學校在學學生當代言人，拍攝宣傳影片，代言人今天出爐，由分別就讀台東大學教育系一年級、台東女中二年級的余茜如、余偲綺姊妹當選。

妹妹余偲綺表示，住家前面就是公車站牌，加上學校與家有段距離，為求方便，平時和姊姊都搭學生公車上下學，相當便利；即使姐姐余茜如已是大學生，仍選擇搭公車上學，因為「懶得騎車，搭公車比騎車更安全。」

余茜如說，平時姊妹倆就喜歡拍攝旅遊、美食、練習音樂的影片上傳網路，偶爾還會擔任微電影、小廣告的主角，有時主持活動，從網路上獲知徵求公車代言人，二話不說拉著妹妹一起報名，可以獲選很開心。

台東監理站表示，代言人將拍攝宣傳影片，未來還會在臉書直播活動，協助分享貼文，搭公車抽大獎活動將持續到11月12日止，縣內學生只要持學生卡電子票證乘車刷卡後，上活動網頁登錄資料，每天以登錄1次為限，每筆代表1個抽獎機會，揪團參加者，個人及團體各有1次抽獎機會，首獎中獎者可在國內旅遊3人成行，包括台鐵由台東站出發來回的火車票，帶得獎者到想去的地方，國內不限範圍得台灣好行1日券，及五星級飯店2晚住宿。