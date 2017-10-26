台北國際旅展明開幕 日本賞楓4天6000元有找

2017-10-26 17:48

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台北國際旅展明天登場，今年號稱史上最大規模，折扣也下殺新低，有旅遊業者推出日本東北賞楓4天6000元有找，幾乎比在國內玩還便宜，還有每年都吸引民眾排隊搶購的飯店餐券祭出39折優惠，五星飯店餐券399元起，今年估可帶來36萬人次，產值可望超越30億元。

國內旅遊界年度最大盛會ITF台北國際旅展10月27日起一連4天在世貿一館、三館開跑，現場聚集超過68國、950個單位、1650個攤位共同參與，估4天將吸引36萬觀展人次，產值逾30億元。

年尾將至，旅客都已開始規劃春節、寒假出遊行程，雄獅旅遊表示，日本仍是今年國人出遊的重點市場，但近年來團客比例減少，自由行旅客增加，因此今年特別與日本訂房網站樂天旅遊攜手合作，旅客在雄獅網站就可直接訂購與樂天旅遊網合作的日本飯店，旅展期間訂房一晚可折100元、兩晚400元。

順應自由行市場需求，及日幣創近5個月新低，五福旅遊推出九州佐賀輕旅行，保留1天自由活動時間並提供交通門票，讓旅客不必辛苦做行前攻略，也享受自由安排行程；易遊網則推東北自由行4天5999元，團體價1萬1900元起，不管賞楓滑雪都很超值，幾乎比在國內旅遊還划算。

每年搶破頭的超人氣飯店餐券今年價格也殺很大，寒舍艾麗「THE TERRACE 香煎法國春雞單人套餐券」只要399元，君品酒店頂級十盎司牛排券599元，台北君悅酒店最受歡迎的自助餐廳凱菲屋平日雙人餐券下殺65折2500元；11月1日前只要線上旅展消費不限金額抽52張凱菲屋餐券；今年首次參加台北國際旅展的美福大飯店彩匯自助餐廳下午茶單人券也祭出65折，1000元有找。

老牌飯店圓山大飯店松鶴自助式餐廳10張自助午晚餐單人券7999元，如果想2人享用，雙人券也只要1688元；鎖定文青族群的承億文旅集團今年旅展限定旗下4家文旅系列均一價49折入住。