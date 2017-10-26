李登輝育種生下台灣小和牛 地主兆豐農場「有聽說」

前總統李登輝今年初到兆豐農場視察台灣和牛培育進度。（記者花孟璟攝）

2017-10-26 18:10

〔記者花孟璟／花蓮報導〕前總統李登輝退休後發豪語「3年內要養出台灣和牛」，還以新北三芝故居「源興居」命名為「源興牛」，並向花蓮新光兆豐農場租地、自聘專家育種，經過1年多的努力，最近傳出有小和牛誕生！還準備年底在日本發表學術論文，但發表前因事涉業務機密，花蓮飼育人員拒絕受訪。兆豐農場陳泰明說，是有聽說生小牛，但詳細情況並不清楚。

記者今向兆豐農場接觸，盼代為與李登輝基金會飼育人員接洽入內採訪意願，但現場飼養技術人員表示，不接受採訪、也不提供照片給媒體。陳泰明說，農場目前是租地房東，基金會租用的牛欄是獨立區域，有自己的飼育員，連兆豐農場的員工也無法進入相關區域。

去年9月起由李登輝基金會出面，向兆豐農場租用閒置牛舍培育「台灣和牛」，引進陽明山擎天崗的黑牛。據陽明山農民表示，擎天崗的黑牛是日治時代就開始放牧，種源是日本種的短角黑牛，迄今超過80年歷史。去年在兆豐成立育種學中心後，盼透過引進不同種源進行雜交，以培育出台灣和牛新種。

而理登輝的養牛事業，直到今年1月因他親自到兆豐農場視察，事件才曝光；不過，李登輝其實去年10月就曾到兆豐農場「視察」進度；因李登輝年輕時曾到兆豐農場參與農場的土地改良，也在花蓮溪廣大的河川地協助農場撿石頭改良土質，而與兆豐農場結緣。

據《財訊》報導，李登輝培育台灣和牛計畫逐漸成型，李擁有農經博士頭銜，儘管高齡94歲了，依然無法清閒，養牛事業由李登輝基金會秘書長王燕軍主導，從日本秘聘養牛專家前來指導，也籌備成立「源興居生物科技」、「御牛生物科技」2公司，最快希望3年內能培育出肉質佳、媲美日本和牛的台灣「源興和牛」。

而李登輝除了去年與日本經濟學家濱田宏一一起出書「日台IOT同盟」，由講談社出版之外，還預計今年12月在日本發表育種學的學術論文。