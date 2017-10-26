長照2.0開跑 竹北安歆日照中心揭牌

2017-10-26 17:23

〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹北市長照2.0社區整體照顧模式起跑！新竹縣政府結合竹北地區9單位的服務資源，設置「1A-3B-5C」據點，今天舉行安歆日照中心揭牌活動，將有交通車在社區巡迴，接送長輩就近到9個ABC據點使用各項服務。

縣府社會處表示，竹北市長照2.0計畫，委由新竹縣安歆照護關懷協會，負責A點的社區整合服務中心；B點的複合型服務中心，有新仁醫院、紅十字會新竹縣支會、新竹縣蒲公英關懷弱勢權益促進協會；深入巷弄的C點，目前已有大眉、新國、中興和隘口等4個社區發展協會以及禾馨護理之家加入。

社會處指出，竹北地區目前共提供居家服務、日間照顧、居家護理、居家復健等長照服務，此ABC計畫規畫增加家庭照顧者支持服務、失智症服務、預防及延緩失能，並在5個C點推出臨托照顧及社區共餐等新型服務，並安排交通車巡迴接送。

其中，B點的新仁醫院，也規劃將ABC計畫連結出院準備、居家醫療等服務，預防長者失能情形發生，讓長輩在地老化。

位在竹北市四維街與民生街口的安歆日照中心（安歆學苑），規劃2層樓空間，提供餐廳與開放式廚房、復健與運動器以及娛樂設施，還貼心布置一處懷舊的柑仔店情境，每天安排生命徵象量測、現實導向、讀報時間美術、以及音樂、美術、家長等多元活動。

安歆照護關懷協會執行長張維庭表示，日間照顧就像老人學習園，白天參與團體活動，增進生活自理能力、學習人際互動及延緩老化，晚上回到溫暖的家享受天倫之樂；長者可以獲得一個舒適安全的照顧，也提供家人喘息的機會。