玩家注意！ 在日月潭違法玩無人機最重可罰百萬

日月潭風景區規定周邊6個區域禁止操作無人機，違者可處5000元以上至100萬以下罰款，23日起罰則生效，成為國內第一個對無人機開罰的國家風景區。（資料照，記者劉濱銓攝）

2017-10-26 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕去年6月，日月潭風景區發生無人機砸傷女遊客頭部事件，為保障旅客安全，日月潭風景區規定周邊6個區域禁止操作無人機，違者可處5000元以上至100萬以下罰款，23日起罰則生效，成為國內第一個對無人機開罰的國家風景區。

綜合媒體報導，日月潭景色優美，近年來民眾使用遙控無人機從事拍照或攝影蔚為風潮，卻有玩家操作不慎導致其他遊客受傷的案例發生，為此交通部6月底預告修正「日月潭國家級風景特定區禁止擅自操作遙控無人機事項草案」，規定水社碼頭周邊、朝霧碼頭周邊、玄光碼頭周邊、伊達邵碼頭周邊、水社壩周邊、向山遊客暨行政中心周邊範圍，除公務、緊急搜救外，非經申請核准者，禁止從事遙控無人機飛行活動。

規定已於23日生效，日管處管理課課長陳建仲曾表示，日管處1月5日公告無人機申請事項要點，到今年6月為止已有超過50個申請案件，申請者大多是無人機玩家、媒體或網站業者，這次訂出明確罰則，主要希望能保障遊客安全，而不是開罰，他們仍以勸導優先。

另外，因應遙控無人機活動漸增，為避免影響航道的飛安，行政院長賴清德今天在院會拍板交通部所提修正「民用航空法」， 在器材及人員管理部分，要求自然人所有最大起飛重量250公克以上的無人機均須辦理註冊，也就是採「實名制」登記。

交通部說，這次修法要註冊是要確認身分，確認是本人所有，無人機的註冊也是不希望影響飛航安全。