扶輪社搭橋 正心中學生遠距伴讀保長國小學童

斗六科技扶輪社搭橋，邀正心中學學生遠距伴讀保長國小學生。（記者詹士弘攝）

2017-10-26 16:52

〔記者詹士弘／雲林報導〕「教育才能翻轉偏鄉」，斗六科技扶輪社協助偏鄉學校解決教育資源缺乏問題，推動英語線上課業輔導計畫，提供設備支援，請斗六正心中學學生以遠距視訊教學方式，伴讀保長國小學生，拉近城鄉大小學伴的距離。

斗六科技扶輪社長劉俊良表示，扶輪社提供經費補助並擴充學校視訊設備，邀請正心中學學生擔任大學伴，每週四中午利用一個小時時間，協助10名保長國小學生進行課後英語教學，讓孩子有問題時有詢問的對象，希望讓學習落後的學生能趕上進度，重新愛上英文。

正心中學學生陳滿臻說，小學生一開始都很怕英文，為了讓小朋友能接受英文，她們採用非制式的學習方式，如唱英文歌、讀英文童話故事，讓小朋友在遊戲中學習，不再排斥英文，覺得英文是好玩的，果然提高學習效果。

保長的小朋友經過一段時間的學習，除了學會音標，也會用英文自我介紹及拼出簡單的單字，最重要的是不怕英文了，重新燃起學習英文的動力。

斗六科技扶輪社李啟傑說，扶輪社希望遠距伴讀可以持續辦下去，由於明年高中改成「跑班」方式學習，為不影響中學生讀書，建議學校可以成立類似「英文社」社團，由團員擔任「大伴讀」，讓關懷偏鄉學校的學習方式可以一棒接一棒。